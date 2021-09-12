AMD：GPU 是给游戏玩家准备的，而不是给矿工用的

IT之家 9 月 12 日消息 自从 AMD 推出 Zen 系列后，AMD 近年来的收入一直处于稳步增长阶段。AMD 表示，该公司去年实现了创纪录的 97.63 亿美元收入，而它最新的目标增长了 60% 至 155 亿美元左右。

AMD 首席财务官 Devinder Kumar 在 2021 年德意志银行技术大会上称，虽然存在由于疫情导致的供应问题，但情况已有改善，再加上市场对服务器和 HPC 级硬件需求的不断增长以及消费者对高端机型的关注，AMD 有信心在今年和未来几年实现其目标。

▲ 图源：AMD。下同

IT之家了解到，从今年年初到目前为止，AMD 的业绩一直非常强劲。该公司今年前两个季度的收入为 72.95 亿美元，有望实现收入同比增长 60% 的目标。

AMD 还表示，最近大半年时间里，随着用户在家的时间不断增长，用户对于台式机和笔记本电脑的独立显卡需求也有显著增加，但 AMD 在出货量方面未能真正把握住这一点。

他们表示，由于需求过高，该公司虽然可以提高其报价以增高收入，或者专注于高端型号的生产，但他们也陷入了争议。

最新的 Steam 硬件调查显示，使用英伟达 GeForce RTX 30 系列显卡的玩家数量是使用 AMD 最新 Radeon RX 6000 系列显卡的玩家数量的 11 倍。

根据 Jon Peddie Research 的数据，英伟达在 2021 年第二季度的销量相比 AMD 达到 9:2。因此有玩家指责 AMD 将其 Radeon 显卡卖给了大型矿场，而不是将它们分给零售渠道。

AMD 首席财务官否认了这些指控，并表示矿老板的需求根本不值一提。他指出，虽然 AMD 没有优先考虑其 GPU 客户，但 Radeon GPU 是为玩家而绝非为矿工准备的。

“首先，加密（货币市场）是微不足道的，这不是我们的优先（考虑的）事项，”他表示，“我们不会优先考虑我们的产品，也不会为矿工制作产品，而是为玩家制作产品，从这个角度来看，这是我们的首要任务。是什么推动了 GPU 收入的增长，如你所知，我们有 Radeon RX 6000 系列高端 GPU，它们非常有竞争力，也正是这种因素推动了 GPU 领域的增长。”