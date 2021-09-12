格力电器：第三期回购已实施完毕 累计耗资 150 亿元

IT之家 9 月 12 日消息 珠海格力电器股份有限公司今日发布公告称，公司于 2021 年 5 月 26 日召开第十一届董事会第二十一次会议，通过了回购股份的方案。截至 2021 年 9 月 9 日，公司本次回购已经实时完毕，总共耗资约 150 亿元人民币。

具体来看，公司本次回购累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式买入公司股份 315,760,027 股，占截至本公告日公司总股本的 5.25%，最高成交价为 56.11 元/股，最低成交价为 40.21 元/股，成交总金额为 14,999,985,072.39 元。

IT之家获悉，根据深交所等有关规则和管理办法，格力每次回购进展达 1%，均需要发布公告，此前已于 2021 年 7 月 17 日、7 月 27 日、7 月 31 日、8 月 25 日、9 月 9 日披露了回购进展公告。

格力电器表示，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。

官方还表示，本次回购的股份数量为 315,760,027 股，占公司截至本公告日总股本的 5.25%，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。后续公司将择机用于实施员工持股计划或股权激励。