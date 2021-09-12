英韧推出 IG5220/IG5221 SSD 主控：12nm 工艺，读取最高 7GB/s

IT之家 9 月 12 日消息 根据 TomsHardware 消息，英韧（InnoGrit）于 9 月 9 日推出了两款 PCIe 4.0×4 NVMe SSD 主控，型号分别为 IG5220/IG5221。这两款主控芯片属于 Rainier 系列，定位次旗舰，但依旧具有高达 7GB/s 的读取速度。两款产品将采用 12nm FinFET 工艺制造，发热相对较低。

具体来看，英韧 IG5221 主控产品名为“RainierQX”，其支持 4 个 NAND 通道，每个通道最多 8 个 CE 片选通道，全面支持 NVMe1.4 协议。性能方面，这款芯片支持独立平层访问技术，4K 随机读取性能高达 1M IOPs 以上，顺序读取性能超过 7GB/s，顺序写入性能超过 6GB/s。

此外，英韧 IG5221 还支持 4K LDPC 纠错技术，兼容 TLC 和 QLC 芯片，最大容量支持 8TB。主控支持最大 2400 MT/s 的 NAND 闪存速度。外媒表示，该产品的样品已经发送给几家制造商，成品固态硬盘有望在未来几个季度上市。

IT之家了解到，性能稍低的 IG5220 主控名称为“RainierQ”，这款产品支持 4 个 NAND 通道，每通道最大兼容 4CE，最大容量支持 4TB。该产品顺序读取速度 5.1GB/s，顺序写入速度 5GB/s。