对标 RTX 3070，曝英特尔 Arc 独显价格约为 100 – 500 美元

IT之家 9 月 12 日消息 近日网友 @无限度 XUR 在贴吧放出了一张英特尔官方发布的 PPT，描述了英特尔 Arc 独显的部分信息。与之前的报告相反，这张 PPT 表明英特尔只计划了两个型号 的 DG2 GPU，不过对手倒是不少。

从图来看，英特尔 Arc Alchemist 系列独显将在 100 – 500 美元的价格范围内与 AMD 和英伟达展开竞争，结合此前 @Greymon55 的消息，英特尔独显的主要对手将会是英伟达 y GeForce RTX 3070 和 AMD Radeon RX 6700XT。

IT之家了解到，英特尔 Arc Alchemist GPU 现已正式定于 2022 年第一季度推，该系列 GPU 将采用 Xe-HPG 架构和台积电 N6 工艺，拥有 175W~225W 的 TDP 设计。

英特尔 SOC1 DG1 TDP 约为 175W 至 225W，将直接与 RTX 3070 和 RTX 3060 Ti 竞争，同时还将与 Radeon RX 6700XT 以及 RX 6600 XT 竞争。

值得一提的是，这张 PPT 上甚至还显示了 AMD Radeon 6500 XT，但目前这款产品还未发布，这里预计英特尔只是表明其产品定位。

从图来看，SOC1 GPU 的价格范围为 300 到 499 美元，而最高 75W TDP 的 SOC2 大约处于 100-145 美元区间内，显然是一款主流级显卡，最高约有 GTX 1650 SUPER 的性能。