vivo 产品经理：X70 Pro+ 蓝色版 9 月底上市

IT之家 9 月 12 日消息 vivo 于 9 月 9 日正式发布了年度旗舰机型 vivo X70 系列，包含三种型号，搭载多款处理器。对于网友关心的蓝色“旷野”版本，vivo 产品经理表示将会在九月底上市。

IT之家了解到，这款手机搭载 6.78 英寸 2K 分辨率 E5 材质超感自由屏，刷新率 1-120Hz 可调，峰值亮度达 1500nit。屏幕支持 10bit 色彩，触控采样率 300Hz。

这款手机具有 IP68 级别防尘抗水，搭载 4500mAh 电池，支持 55W 快充、50W 无线充电以及 10W 无线反向充电。

影像方面，该机搭载自研的专业影像芯片 V1，不仅能够优化摄影效果，还可以为游戏画面实时补帧。vivo X70 Pro+ 首次搭载超高透光学玻璃镜片，相比树脂镜片性能全面提升，温漂低、色散低、通透性强。

此外，还具有蔡司 T* 镀膜，并应用了 ALD 镀膜技术、 IRCF 色素旋涂技术等，提高画面纯净度，减少炫光。

手机主摄采用三星 GN1 1/1.3" 超大底传感器，5000 万像素，f/1.57 光圈，还配备 48MP 超广角微云台主摄、索尼 IMX663 传感器 50mm 人像摄像头、5 倍潜望式长焦镜头。