3699 元至 6999 元，vivo X70/Pro/Pro+ 正式发布：搭载 2K・E5 超感自由屏，专业影像芯片 V1，标配蔡司光学镜头/ T * 镀膜

IT之家 9 月 9 日消息 vivo 今天晚上发布了 vivo X70 系列新品发布会，发布了 vivo X70、vivo X70 Pro、vivo X70 Pro + 影像旗舰智能手机。现场，vivo 公布了 X70 系列手机售价。vivo X70 系列现已开启预售，vivo X70 Pro + 及 vivo X70 Pro，9 月 17 号线上线下同步开售，vivo X70 在 9 月 30 号线上线下同步开售。

vivo X70 售价 3699 元（8GB+128GB），3999 元（8GB+256GB），4299 元（12GB+256GB）；

vivo X70 Pro 售价 4299 元（8GB+128GB），4599 元（8GB+256GB），4799 元（12GB+256GB），5299 元（12GB+512GB）；

vivo X70 Pro+ 售价 5499 元（8GB+256GB），5999 元（12GB+256GB），6999 元（12GB+512GB）。

vivo X70 Pro + 尊享版售价 6999 元（12GB+512GB），包含价值 499 元的 vivo TWS 2 真无线降噪耳机，2 年超长保修，超过 1200 元的专属管家服务及 1 对 1 专属客服，照顾你生活方方面面的需要。首销期预定并购买 vivo X70 Pro + 尊享版赠送价值 329 元的 50W 无线充电底座。

在机身设计上，vivo X70 Pro 拥有独白、至黑、星云三款配色，其中至黑与星云采用萤石 AG 工艺，可在不同的光线下散发不同气质，触感丝滑的同时，给你奇异而浪漫的视觉体验。

vivo X70 系列顶部与底部均采用棱线设计，提升精致气质的同时，给你不经意的舒适；机身背部采用汀步云阶设计，实现呼吸感与趣味感的平衡。

vivo X70 Pro 采用定制的 IMX766V 大底传感器，配备第二代 CFA 以及索尼全新的 +α 减反工艺，综合感光性能较上代提升 56.25% ；不仅如此，全新微云台融合防抖，由微云台的主动复位与画面的瞬时冻结功能组成，最快能做到帧帧复位，帧帧清晰！

vivo X70 系列专业人像摄像头采用 IMX663 定制传感器，拥有 2PD 技术，支持全像素双核对焦，再加上最接近人眼看到效果的黄金焦段，让拍摄出的人像效果更明亮、真实。

vivo 和蔡司共同选取蔡司 ZEISS Contax Biotar 1.5/75、ZEISS Contax Distagon 2.0/28 T*、ZEISS Hasselblad Planar 2.8/80、ZEISS Olympia Sonnar T* 2.8/180 这四款经典镜头复刻到 vivo X70 系列中，组成全新的「蔡司镜头包」，让普通用户也能轻松拍出蔡司经典镜头的人像风格。

vivo X70 Pro 搭载 vivo 自主研发的专业影像芯片 V1，提供 NR 智能降噪、MEMC 智慧插帧以及相关算法的功耗降低三大能力，相比 CPU 面对复杂计算的能效比有 100 倍的理论提升。在拍摄夜景和视频时，提高了运算效率。

vivo X70 Pro 在原黑光夜视的基础上，实现预览状态的提亮，即在拍照预览界面便可看到接近成片亮度的效果。同时可以手动调节曝光强度，让使用者手动调整最终成片的亮度。此外新增的拍照时间提醒搭配微云台，让你准确把握拍摄的时机，真正实现“夜景创作自由”。

全新一代专业影像旗舰 vivo X70 Pro 不仅拥有定制索尼大底芯片 IMX766V、独家新一代微云台、蔡司光学镜头、自研专业影像芯片 V1，还有 VIS 五轴视频防抖、全系激光对焦、超逆光纯净夜景等功能，所有毫不吝啬的影像投入，只为帮助每一个普通人捕捉动人的时光，品阅时光的温度。

IT之家获悉，vivo X70 Pro+ 采用陶瓷云窗设计，通过大面积的材质拼接，实现视觉与触觉的反差碰撞。

vivo X70 Pro+ 共三款配色，分别为萤石玻璃 + 陶瓷拼接的“至黑”，经典橙色素皮 + 陶瓷拼接的“旅程”，以及作为专业影像旗舰的自信底色，象征着科技之蓝的“旷野”。

vivo X70 Pro+ 在主摄上首次使用在高端单反镜头里才会采用的「超低色散高透玻璃镜片」，它具有温漂低，色散低，材质通透性强的优点。不仅可以保证成像质量稳定，明显改善紫边；同时，“色散系数”阿贝数高达 81.6，更有利于捕捉纯净的光线。

vivo X70 Pro+ 配备 360° 地平线防抖功能，能够应付各种主动非主动的画面偏转，直至 360°，最终成像画面的地平线不随手机角度而变化，始终保持在水平线上。

vivo X70 Pro+ 超大底主摄、超广角微云台主摄、专业人像主摄以及潜望式超远摄均配备光学防抖，让你无论是拍风景、拍人、拍微距、拍广角、望远、录视频都能轻松获得清晰的效果。

vivo X70 系列全系标配蔡司 T * 镀膜，可增强可见光通过率，提高画质并准确还原物体色彩，同时降低反射率，改善鬼影杂散光等负面效果，还原纯净“视界”。

专业电影模式可实现视频 Log 模式、SAT 顺滑变焦、对焦距离可视化、音频电平调节及沉浸式界面等功能，让你最大化的对视频各项参数进行调整控制，从而拍摄可控性更高的专业视频，享受专业创作的自由。

vivo X70 Pro + 在上一代优秀的夜景能力基础上，结合全新的大底传感器，以及独立影像芯片 V1 的加持下，实现极夜环境下录像效果的提亮及降噪，让你在更暗的环境下，也可以拍摄出清晰的夜景视频。

vivo X70 Pro + 采用 6.78 英寸 2K・E5 超感自由屏，支持最高 300Hz 触控采样率、1000Hz 的瞬时采样率峰值及 10bit 色阶，支持全新的 MicroLens 光刻技术和 1-120Hz 的 LTPO 自由帧率。

vivo X70 Pro+ 搭载高通全新旗舰平台骁龙 888+ 芯片、增强版 UFS3.1 、增强版 LPDDR5、自研的内存融合 +4G 技术及 HID 碎片整理技术，基于以上性能加持，vivo X70 Pro+ 实验室跑分高达 87w。

vivo X70 有天玑 1200-vivo 和三星 Exynos 1080（vivo X70t）两个处理器版本。

vivo X70 Pro 有三星 Exynos 1080 和天玑 1200-vivo 和（vivo X70t Pro）两个处理器版本。

V1 芯片第三大功能为游戏 MEMC 帧率增强，能让原生 60 帧的游戏先压到 45 帧，然后以 90 帧的流畅展现给用户，并且部分游戏比原生 60 帧还要省电。同时搭配超导零感水冷散热，给你更好更专业的游戏体验。

vivo X70 系列支持 IP68 级别的防水防尘，是怎么样的效果？一段视频带你快速了解。

vivo X70 Pro+ 采用 4500mAh 电池 + 55w 闪充 + 50W 无线闪充 + 10W 反向无线充电续航组合。vivo 50W 无线闪充立式充电器运用“体块穿插”设计，搭配渐现式呼吸灯，支架为 60° 仰角，还有上下双线圈及隐藏独立风道。

无论是给予生活极大方便的“智慧办公”能力，还是为用户信息安全保驾护航的“隐私保护”功能，都是 vivo 在 OriginOS 系统上更智能、更易用的探索。

Jovi 智能车载带来一整套智能、便捷、人性化的互联体验，支持包含 BBA 在内的 70 多个品牌，700 多个车型；同时支持智能选卡的全功能 NFC，蓝牙车钥匙，USB3.1 等功能。