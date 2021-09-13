微软证实：在苹果 M1 芯片上不支持运行 Win11 系统

IT之家 9 月 13 日消息 据 The Register 报道，微软已经确认，在苹果 M1 处理器上运行 Windows 11 不是“支持的方案”。

微软发言人向 The Register 证实了这一点，该系统的正式版将在不到一个月的时间内推出，目前正继续通过开发和测试渠道为 Windows Insiders 调整预览代码。

最受欢迎的虚拟化工具之一 Parallels Desktop 最近推出了 17 版，可以使用该软件在苹果 M1 上运行 Windows 11 内测版，但突然间，开发版使用该软件时开始出现硬件兼容错误。好在这在 Parallels Desktop 17.0.1 中得到了修复，但是不能保证类似的事情不会再次发生，特别是考虑到微软的“不支持的情况”的立场。

IT之家了解到，The Register 询问 Parallels 做了什么来让 Windows 11 预览版在 M1 上正常运行，但他们没有给出解释。The Register 又询问了微软是否支持在 Parallels 的 M1 Mac 上运行 Windows 11，并被告知这是不支持的情况，直接在硬件上运行操作系统也不被支持。

因此，似乎唯一能确保运行 Windows 11 的方法，就是准备好一台完全兼容的 PC 来安装该操作系统。