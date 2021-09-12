微软 Win11 全新照片 App 预览版上手体验：全新设计，功能更易用

IT之家 9 月 12 日消息 在 Windows 11 正式版发布之前，微软已经开始测试多个预装应用的新设计，例如截图工具、画图和照片。微软照片 App 正在通过 WinUI 和 Fluent Design 进行重大改版，已可供一些测试人员使用。

Windows Latest 近日体验了全新的 Win11 照片 App，新的照片 App 具有圆角和新 WinUI 控件，与 Win11 的整体设计保持一致，界面比较简洁，分为五个主要部分：集锦、相册、人物、文件夹和视频编辑器（内置于 App 中）。

集锦是照片 App 的默认视图，按日期组织所有内容；相册包含由 App 自动生成或由用户创建的一组照片；文件夹按文件位置对照片进行分类；视频编辑器允许用户为视频/照片添加文本或特殊效果。

新的控件和编辑界面

从照片 App 中点击单张图片，就可以打开新界面。新的工具栏所有选项都在中心对齐，它是一个浮动菜单。

点击编辑图像选项，照片将打开裁剪和旋转视图，其中包含最基本的编辑功能。

例如，用户可以使用滑块更改照片拉伸并修改裁剪的纵横比，还可以旋转图像、应用滤镜等。此外，有一个名为“绘画”的单独按钮，用户可以使用鼠标、触控笔或手指对照片进行绘图。

新的文件信息面板

文件信息面板现在出现在窗口的右侧，可以直接从浮动菜单访问，也进行了 WinUI 改造。例如，每个部分都更新了一个图标，用户可以更轻松地阅读信息。

比较工具和编辑器

如下图所示，用户可以在照片 App 中轻松比较照片（IT之家网友 @sicake 表示可最多比较 30 张）。

IT之家了解到，新的照片 App 有望在几周内向 Windows Insiders 用户推出，大家届时可以自行体验。