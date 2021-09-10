中汽协：我国 8 月新能源汽车销量 32.1 万辆，同比增长 181.9%

IT之家 9 月 10 日消息 今日，中国汽车工业协会公布了 8 月汽车产销数据。数据显示，中国 8 月份新能源汽车销量 32.1 万辆，同比增长 181.9%，环比增长 18.6%。

此外，我国 8 月汽车产量 172.5 万辆，环比下滑 7.4%，同比下滑 18.7%；8 月汽车销量 179.9 万辆，环比下滑 3.5%，同比下滑 17.8%。

中国汽车工业协会统计分析显示，本月汽车产销同比继续下降，降幅进一步扩大。受国内疫情和马来西亚疫情的影响，供应链风险提升导致减产压力进一步加大，此外产销的波动也与去年同期基数较高有关。需要注意的是，虽然芯片短缺显著影响了企业生产计划，但汽车累计产销与 2019 年同期数据相比仍呈现微增，目前主要是汽车产品供给不足，终端市场需求保持平稳。商用车受本次 7 月 1 日重型柴油车国六排放法规切换造成商用车市场波动，然而轻客继续保持快速增长，拉动客车继续增长；本月新能源汽车持续成为亮点，当月产销继续刷新记录，并首次超过 30 万辆，1-8 月渗透率也继续提升至近 11% 的水平。此外，本月汽车出口也继续保持高速增长，单月出口量再创新高。

IT之家了解到，具体来看，8 月，新能源汽车产销分别完成 30.9 万辆和 32.1 万辆，同比均增长 1.8 倍。其中纯电动汽车产销分别完成 25.2 万辆和 26.5 万辆，同比均增长 1.9 倍；插电式混合动力汽车产销均完成 5.6 万辆，同比分别增长 1.4 倍和 1.7 倍；燃料电池汽车产销分别完成 40 辆和 38 辆，同比分别下降 58.8% 和 68.6%。本月新能源产销继续刷新记录。从细分车型来看纯电动汽车、插电式混合动力汽车的产销也均刷新记录。8 月新能源汽车渗透率已提升至 17.8%，新能源乘用车渗透率更是接近 20%。中国汽车工业协会表示，按照这样的态势发展，我国有望提前实现 2025 年新能源汽车 20% 市场份额的中长期规划目标。

1-8 月，新能源汽车产销分别完成 181.3 万辆和 179.9 万辆，同比均增长 1.9 倍，累计销量的渗透率接近 11%。其中纯电动汽车产销分别完成 151.2 万辆和 149.2 万辆，同比分别增长 2.2 倍和 2.1 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 30 万辆和 30.6 万辆，同比分别增长 1.1 倍和 1.4 倍；燃料电池汽车产销分别完成 724 辆和 733 辆，同比分别增长 27.7% 和 26.8%。