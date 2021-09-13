工信部：加强高端芯片等领域关键核心技术攻关

IT之家 9 月 13 日消息 工信部部长肖亚庆在今日国新办召开的发布会上表示，下一步，一是要加强关键核心技术攻关。

肖亚庆称，比如说高端芯片、关键基础软件等领域的研发突破和迭代应用，同时要提升工业互联网、人工智能、区块链的创新能力，加强量子信息、先进计算、未来网络这些前沿技术布局。

肖亚庆表示，加快推进数字产业化。一方面，加快新型数字基础设施建设，继续加大 5G 网络和千兆光纤网络建设力度，深入实施工业互联网创新发展工程，统筹布局绿色智能数据与计算设施建设；另一方面，加快培育壮大人工智能、大数据、云计算这些新兴产业，提升通信设备、集成电路、电子元器件、关键软件等核心竞争力，培育由企业主导的开源软件生态，促进平台经济、共享经济的健康发展，更好地支撑服务经济社会的数字化转型。

肖亚庆还表示，“十四五”时期将聚焦数字经济发展，推动产业数字化和数字产业化。一方面，推动制造业数字化转型，推动数字技术在制造业全流程、全领域深度应用，培育发展网络化研发、个性化定制、柔性化生产等新业态新模式。另一方面，加快 5G 网络部署，构建基于 5G 的应用场景和产业生态，培育壮大人工智能、大数据、区块链等新兴产业，这里包括网络安全，这也是一个大领域，将引导信息通信业持续健康发展。