骁龙 888+/骁龙 870 新机即将到来，魅族新品发布会预热：明天见

IT之家 9 月 13 日消息 魅族今日开始为发布会的预热时间开始预热，自称“国际惯例”，不过仅表示明天见，但从预告片内容来看将包括某款“X”新机。

从近期入网信息和爆料信息来看，魅族此次应该会在月底发布三款机型，包括搭载高通骁龙 888 Plus 的魅族 18s（M182Q）和魅族 18s Pro（M192Q）以及万众期待的骁龙 870 新机 —— 魅族 18X（M172Q）。



从入网信息来看，这款机型采用了 6.5" 120HZ OLED 直屏，内置 4200mAh 电池，支持 30W 快充，还有 64MP 三摄等。

魅族 18s

工信部信息显示，这款手机拥有灰、蓝、白三种配色，机身尺寸为 152.4×69.2×8.18mm，重 162 克，采用 6.2 英寸 1440×3200 分辨率 AMOLED 屏幕。

配置方面，这款手机 CPU 主频为 2.95GHz，配备 8GB/12GB 内存与 128GB/256GB 机身存储，内置 3910mAh 电池，支持 36W 快充，搭载 Android 11 操作系统，采用 64MP+16MP+8MP 三摄组合。

魅族 18s Pro

工信部信息显示，这款手机拥有银、蓝、白三种配色，机身尺寸为 162.5×73×8.1mm，重 189 克，采用 6.7 英寸 1440×3200 分辨率 AMOLED 屏幕。

配置方面，这款手机 CPU 主频同样为 2.95GHz，配备 8GB/12GB 内存与 128GB/256GB 机身存储，内置 4410mAh 电池，支持 40W 快充，搭载 Android 11 操作系统，采用 5000+3200+800+30 万像素相机组合，不知道IT之家的各位小伙伴是否期待呢？

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