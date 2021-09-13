字节跳动回应解决屏蔽网址链接等问题：将认真落实，呼吁所有互联网平台行动起来

IT之家 9 月 13 日消息 据中新网报道，针对工信部要求企业推动解决即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题，字节跳动回应：保障合法的网址链接正常访问，是互联网发展的基本要求，事关用户权益、市场秩序和行业创新发展，字节跳动将认真落实工信部决策。字节跳动还呼吁所有互联网平台行动起来，不找借口，明确时间表，积极落实，给用户提供安全、可靠、便利的网络空间，让用户真正享受到互联互通的便利。

IT之家了解到，今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，针对近期有关屏蔽网址链接等问题，工业和信息化部部长肖亚庆指出，互联网发展一定要能够使老百姓的生活更加方便，助力各方面发展，最终促进互联网行业、平台经济健康有序发展。

工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国在新闻发布会上表示，屏蔽网址链接是 7 月启动的互联网行业专项整治行动重点整治问题之一。当前正在按照专项行动的方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。

赵志国在发布会上指出，屏蔽网址链接是这次重点整治的问题之一，用户反映强烈，工信部收到举报、投诉也比较多。但在自查整改中，工信部了解到，部分互联网企业对屏蔽网址链接问题的认识与专项行动要求还有一定的差距。为此，工信部采取了行政指导会等多种形式，进一步帮助企业认识到，互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择，让用户畅通安全使用互联网也是互联网行业的努力方向。