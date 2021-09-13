全国近 100 家微软门店已上线京东到家，陆续上线京东商城：下单到收货 1 小时达

IT之家 9 月 13 日消息 今天，达达集团、京东与微软三方达成战略合作，携手推动实体门店数字化转型，共创数码 3C 产品 1 小时达即时零售新模式。

目前，位于全国 32 座城市的近 100 家微软授权经销商零售门店，已入驻京东到家并陆续上线京东商城。

IT之家获悉，根据战略合作规划，下一步，达达集团、京东、微软三方还将进一步扩大 1 小时达服务覆盖范围，让更多消费者在京东到家或京东平台上选择附近的微软授权经销商门店一键下单后，即可享受微软数码产品从下单到收货 1 小时达的服务体验。