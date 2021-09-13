华为移动应用引擎正式发布：PC 大屏运行安卓 App/游戏，支持平行世界

IT之家 9 月 13 日消息 今天晚上，华为举行智慧办公新品发布会，发布 HUAWEI MateBook 13s/14s 等众多新品。

华为消费者业务 CEO 余承东公布了华为智慧办公战略：致力于将计算终端、输入输出设备等硬件，与应用、系统、云等软件，有机地联合在一起，打造设备相互协同，生态相互融合，数据无缝流转的智慧办公体验。

他还宣布华为推出移动应用引擎，将 PC 和手机的应用生态实现融合，实现了打开电脑、玩手机的融合体验。

在该发布会上，华为移动引擎正式发布，让你打开电脑玩手机！IT之家获悉，通过华为应用市场下载你喜爱的移动 App，在同一台电脑上生产创作的同时，也可以开启像手机端刷短视频、查资讯、玩手游般的轻松生活。

下面是视频展示：通过 PC 触摸屏可以直接操作移动 App 。

在华为 PC 上运行移动应用。

多窗口：支持同时运行多个安卓应用

打开安卓文件：可用电脑端软件打开安卓类应用文件

华为移动应用引擎应用介绍：华为官方提供，可在华为 PC 上运行移动应用的工具软件。所有移动应用来源于华为 PC 官方应用市场，你可以在比手机更大屏、输入更高效的 PC 上通过键鼠操作上网课，看手机短视频，编辑图片视频，玩手机游戏等。多窗口展示与 Windows 体验一致，平行视界竖体验，竖屏应用更精彩。