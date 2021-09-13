起底库克对 AR 的爱：连续 5 年站台，押注苹果下一个未来

苹果 CEO 蒂姆・库克连续五年都在大赞 AR 技术前景可期！

五年时间，十五次公开场合，库克都在“表白”自己对 AR 技术的喜爱。不仅如此，库克还认为 AR 将是苹果的下一个“节点”，目前苹果已经投入了近千人的研发团队来开拓这个新领域。

外媒 The Verge 推测这些夸赞 AR 的言论可能代表着库克的一种态度 ——AR 的应用前景比人们的市场预期要好，VR 则反之。

如今，iPhone 和 iPad 都可以使用相应的 AR 功能，业内也多次传闻苹果将很快发布 AR/VR 头显。

库克已经担任苹果 CEO 十年，带领着苹果成为全球市值最高的公司，但与苹果创始人乔布斯相比，库克缺少一些像 iPhone、iPad、Mac 那样具有标准性、能给行业带来震撼的产品。

The Verge 表示，虽然苹果还没有推出 AR 头显或者 AR 眼镜，但 AR 可能将会成为库克任期内的“标志”。

近期彭博社还曾表示，库克在任期结束后，可能会负责 AR 领域。

The Verge 整理了五年以来，库克对 AR 领域发表的言论。库克为什么觉得“AR 的发展潜力大于 VR”、AR 又将会如何加强人与人之间的联系、苹果的 AR 布局是怎样的？我们可以尝试从这些言论中找到答案。

01. 库克五年内十五次为 AR“站台”，AR 将改变沟通方式

库克究竟有多看好 AR 领域？在谷歌刚发布谷歌 AR 眼镜时，库克曾表示很难看出谷歌眼镜的“吸引力”，这种 AR 可穿戴设备不会受欢迎。

但自 2016 年以后，库克开始疯狂“打脸”，五年内曾经十五次谈到自己十分看好 AR 技术的发展，并且认为 AR 比 VR 更具市场潜力。

1、2016 年 7 月：“AR 真的很棒”

库克曾在季度财报电话会议讲：“我们一直在这方面（AR）投入很多，未来我们也将会继续投入。从长远的角度出发，我们高度重视 AR，我们认为这对消费者来说是件很棒的事情。

并且，这也是一个很好的投资机会。我们首先要求我们的产品将可以和其他开发者的产品适配。就像神奇宝贝（Pokémon）那样，你可以看到许多人都拿着 iPhone 去寻找神奇宝贝。”

▲ 用 iPhone 寻找神奇宝贝

2、2016 年 8 月：“AR 将是核心技术”

库克在接受《华盛顿邮报》采访时谈道：“我认为 AR 非常有趣，是一种核心技术。所以，我们谈到（我们在）幕后做了很多事情。”

3、2016 年 9 月：“AR 比 VR 更具价值”

“VR 和 AR 都很有意思，但我目前认为二者之间，AR 将更具价值。AR 可以让我们两个人都坐下来并且面对面彼此交谈，并且我们还能看到一些其他的东西。这些东西可能与我们正在谈论的事情有关，可能是一些不在场的人假装在场。”库克在参与《早安，美国》访谈时提及对 AR 的态度。

“那里（AR）有很多非常酷的东西。”

4、2016 年 10 月：“AR 将成为生活的一部分”

库克在犹他科技之旅的谈话中详细介绍了 AR 的重要性，以及为什么他会觉得 AR 比 VR 更具有发展潜力，同时他还强调 AR 在商业化上面临的重大技术挑战。

对于 AR 什么时候可以成为“现象级”，库克表示当每个人都拥有 AR 体验，每个人都认为 AR 是一件“可接触的事情”时，AR 就成为了一种“现象级”技术。

“这里没有人或者说很少有人，能接受一直站在电脑前或坐在电脑前，也很少有人接受‘困’于某物。因为我们每个人在内心深处都是社会人。即使是内向的人也是社会人，我们喜欢人，我们想要互动。而在这两者（VR 和 AR）中，参与 AR 互动的人数会更多一些。”

▲ 库克参加犹他科技之旅

库克估测 AR 最终会像一日三餐一样成为每个人生活的一部分，就像 iPhone 一样。与 AR 相比，库克认为尽管 VR 也很重要，但它的应用领域不会那么大。

库克表示 VR 会对教育、游戏领域非常重要，但“我无法想象你和我坐在一起时，每个人都获得封闭的 VR 体验，但是我可以想象现在这里的每个人都在体验 AR。”

而对 AR 的应用发展，库克觉得还需要一段时间，因为这里存在一些非常困难的技术挑战。但他相信最终 AR 会大规模落地，“我们好奇它什么时候会发生。”

5、2016 年 10 月：“AR 技术意义深远”

库克在接受美国媒体 BuzzFeed 采访时表示，尽管 VR 会产生一些有趣的应用，但 AR 还是会优于 VR，因为人与人之间的接触是无可替代的。

“AR（发展）需要一些时间，但我确实认定它是意义深远的。如果我在这里有 AR 体验，我们可以有一个更高效的对话”，库克认为 AR 可以将信息更好的融合，而且并不会成为谈话的障碍。

6、2017 年 2 月：AR 将和智能手机一样具有开创性

在接受英国《独立报》访谈时，库克提及“我对 AR 感到兴奋，因为与封闭的 VR 不同，AR 允许个人存在现实世界中，还能够改善人们目前现状。”

库克谈道，大部分人都不想将自己长时间脱离社会，长时间与世隔离将会影响人们的心理健康。“使用 AR，你可以不必全神贯注于某事，而是让它成为自己与世界对话的一部分，这样会更有共鸣。”

“我确实看到（AR）可以在日常生活中真正帮助人们解决现实生活中的很多事情，这就是为什么我对此感到如此兴奋。”

▲ 苹果在 2021 年 9 月 8 日凌晨发出带 AR 效果的秋季发布会预告片

“我认为这（AR）将是一个像智能手机一样的大创意，会像智能手机一样适合所有人，”库克对 AR 持有乐观的看法，“因为（我们）可以提高很多人的生活水平，并且很有趣。我看待 AR 就像我看待 iPhone 中的芯片一样，它本身不是产品，而是核心技术。”

但库克也提到在技术要达到理想水准之前，还有一些困难需要克服。

7、2017 年 6 月：AR 赛道让人兴奋

库克在彭博社的采访中详细介绍了他对苹果 AR 的愿景，他认为 AR 成为主流体验的第一步是需要将 AR 功能放在操作系统里。苹果将 AR 功能放到 iOS 11 中，并向开发者们开放，释放数百万人的创造力。

“我们和宜家谈过，他们有他们家具系列的 3D 图像。”库克讲到 AR 的新进展，“您可以尝试在家中放置（宜家的）家具和其他物品。”

同时，库克认为 AR 是可以从企业延伸到消费者的东西。他谈到在企业里，AR 将会逐步成为他们工作的基础，人们也可以看到一些非常酷的消费 AR 产品出现。

“我们现在可以做到我们想做的一切吗？不，这项技术还没有完成，但这本身就是某种程度的美。这里有一条跑道，一条令人难以置信的跑道。”

“当人们开始看到什么是可能时，这会让他们非常兴奋 —— 就像我们一样，就像我们过去一样。”

8、2017 年 10 月：“AR 拥有广泛的用途”

库克曾回应了一位牛津大学的学生询问他认为哪种技术具有“变革性”的问题。

库克表示 AR 有广泛的用途：

“我对 AR 感到非常兴奋，因为我可以在任何地方看到它的用途。我可以看到它在教育、消费者、娱乐和体育方面的用途。我可以在我所了解的每一项业务中看到它。”

“我喜欢它不会造成孤立的事实，”库克谈道，“我喜欢我们‘放大’思想的产品，我认为 AR 可以帮助加强人与人之间的联系。”同时，他还提到尽管 VR 会有一些很酷的小众事物，但不如 AR 意义深远。

9、2017 年 10 月：AR 或能代替直播

在英国《Vogue》报道中可以看到库克曾说过，虽然苹果并不打算建立一个“庞大的服务数据库”，但它会支持 AR 领域中正在开展这项工作的公司。

“如果你想看时尚界的时装秀，那 AR 是一个很好的应用”，他认为 AR 可以帮助人们看清衣服的细节，而不像一些时装秀，只有现场的观众可以看见完整的衣服细节。

10、2017 年 11 月：“苹果打造史上最大的 AR 平台”

随着苹果在 iOS 11 上推出其 ARKit 平台，库克在季度财报电话会议上表示，苹果已经创建了世界上最大的 AR 平台。

“今天，我们的 App Store 中已经有超过一千个具有 AR 功能的应用程序，开发人员在几乎所有针对消费者、学生和企业用户研发的应用程序类别中都创造了惊人的新体验。”

“简而言之，我们相信 AR 将永远改变我们使用技术的方式。我们已经看到（AR）将会改变您工作、娱乐、联系和学习方式。例如，有些 AR 应用程序可以让您与一切事物的虚拟模型进行交互。”

“当每个主题都以 3D 形式呈现时，教育马上变得更加强大。想象一下，您可以在购买之前将物品放在客厅中时看看，或者您还看到体育赛事的现场统计数据。”

▲ 苹果推出的 ARKit 平台

11、2017 年 10 月：苹果对市场上的 AR 技术并不满意

在 ARKit 发布之后，库克在英国《独立报》的采访中承认他觉得头显或眼镜中搭载的 AR 技术还没有达到苹果所关注的水平。

与此同时，库克认为视野问题、显示器本身的质量问题，这些都还没有达到苹果要求的水准。

“我们希望成为第一，我们想成为最好的，并为人们提供很棒的体验。但是现在，您在市场上看到的任何东西都不会让我们中的任何人满意，我也不相信绝大多数人会（对此）满意。”

“大多数技术挑战都可以解决，但这只是时间长短的问题。”

12、2018 年 2 月：客户对 AR 持看好态度

“ARKit 将彻底改变我们在移动设备上的许多体验，我们通过 ARKit 为开发人员提供了市场上最先进的工具。”库克在苹果一季度财报电话会议上提到 AR 市场的客户反馈。

13、2018 年 10 月：AR 将不可或缺

库克在接受关于 Apple Watch 的采访时告诉美国媒体 NowThisNews，AR 即将变得不可或缺。

“我认为有一天我们会想知道没有它我们会如何生活，就像现在我们想知道没有手机我们会如何生活一样，”库克谈到 AR 时表示，“我们可以通过 AR 的力量进行更深入的对话。”

14、2020 年 1 月：AR 将“渗透我们的整个生活”

他在爱尔兰都柏林发表演讲时举了一个公司使用 AR 的例子，并描述了它的潜在用途。

“昨天，我拜访了一家名为 War Ducks 的开发公司 —— 这家公司有 15 人，他们正在聘请 AR 专家并尝试在游戏中使用 AR。你可以想象，对于游戏来说，这是不可思议的。对于我们在这里的讨论也是如此。你和我可能正在谈论一篇文章，我们可以使用 AR 将它拉出来，并且我们可以同时看同一件事。”

“我认为 AR 不会将人们隔离开来，而是可以用它来强化我们的讨论。”

15、2021 年 4 月：AR 是“苹果未来至关重要的一部分”

库克同意记者 Kara Swisher 采访的观点，即 AR 是“苹果未来至关重要的一部分。”他还觉得 AR 在健康、教育、零售和游戏领域具有较大的发展潜力。

“我已经看到 AR 在其中一些领域随着手机的使用而起飞，而且我预估未来的应用会更广。”

02. 广纳人才，苹果的 AR 计划正在稳步推进

库克长期以来一直看好 AR，但苹果推出的最新产品还是 2017 年的 ARKit 开发平台。

开发人员可以使用 iOS 11 以上的 iPhone 和 iPad 摄像头以及传感器在 3D 空间中叠加图像。业余 AR 爱好者也可以在 ARKit 开发平台上创造自己的 AR 软件。The Verge 曾表示，ARKit 可能让苹果在 AR 领域上赶上谷歌。

ARKit 推出时正值神奇宝贝（Pokémon Go）的热潮，为粉丝群提供一个 AR 软件平台，但后续人们对 ARKit 逐渐失去兴趣，具体原因尚不清楚。

此后，除了 ARKit，苹果也推出了一些其他产品。2019 年 5 月，苹果推出了自由女神像 AR 软件，库克曾在推特上写道，“自由女神软件只是一个开始，AR 正在改变我们与世界之间的联系方面。”同时，2019 年 7 月，苹果在 iOS 系统上推出了 AR 艺术课程。

▲ 苹果推出的自由女神 AR 软件

在 AR 研发方面，苹果疯狂地招揽 AR 技术人才。

苹果曾发布了数十个 AR 和 VR 招聘信息，希望聚集更多的力量。并且，苹果“挖”来了 Nat Brown，这位混合现实的专家以前曾在微软工作过，自己还创办了 Xbox。

此外，苹果开启了“买买买”模式，在 2015 年苹果收购了德国 AR 软件公司 Metaio。然后，苹果还在 2017 年收购了专注于 AR 和眼动追踪领域的德国公司 SensoMotoric Instruments。

不仅如此，苹果已经拥有多项与头显有关的专利，这些都在表示苹果正在 AR 领域稳步前进。

▲ 苹果获得有关在 AR 眼镜上加载地图的专利

03. 千人参与 AR 研发，AR 头显、AR 眼镜正在路上

从 2018 年起，业界就有报道称苹果将推出 VR/AR 头显和 AR 眼镜。

彭博社曾报道，苹果 1000 名工程师参与其 VR 和 AR 计划。该计划在苹果内部代号为“T288”，将包括 2021 年或 2022 年发布的 VR/AR 头显，并将在 2023 年推出一副时尚的 AR 眼镜。

The Information 的报道表明，苹果 AR/VR 头显可能需要依赖像 iPhone 一样的其他设备处理器。同时，苹果正在研发用于头显的定制芯片，因此苹果头显可能一年后才能现世。

至于 AR 眼镜，The Information 认为苹果可能在 2023 发布，而苹果分析师郭明錤则认为更有可能在 2025 年发布。

苹果一直是一家对产品具有高标准的公司，此前曾因为 AirPower 无线充电板不符合其期望，而选择放弃该产品线。

由此可见，如果苹果的 AR/VR 头显不能使库克满意，短期内人们应该是看不到苹果的 AR/VR 头显了。

04. 结语：苹果重宝押注 AR 领域

通过历年以来库克发表关于 AR 的言论可以很清晰的看出，他认为 AR 不但能加强与人之间的联系，而且还能拥有比 VR 更大的应用潜力。

然而，苹果在 AR 上的发展并不太顺，ARKit 平台的后续发展并没有达到苹果的预期，这也意味着苹果 AR 领域的布局尚未完全成型。

距离苹果上次推出与 AR 相关的产品已经过去了近 4 年，此次苹果秋季发布会上的 AR 邀请函似乎暗示苹果将在 AR 方面有新的动作。

是 ARKit 的升级版？还是发布 AR 头显或者 AR 眼镜？又或者是在手机中增添了新的 AR 功能？我们将在后天凌晨“连线”加州，一起来揭晓谜底。