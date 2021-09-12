郭明錤预测苹果 iPhone 13 系列平均售价上涨，最低 128GB 起步，Pro 可选 1TB

IT之家 9 月 12 日消息 苹果将于 9 月 15 日凌晨举行产品发布会，市场预期苹果可能将会发布硬件产品包括 iPhone 13、Apple Watch 7 与 AirPods 3。

天分国际郭明錤现发表最新预测，他认为市场对这些硬件产品的关注焦点各有不同，iPhone 13 的关注焦点在于售价，Apple Watch 7 的关注焦点在于发布与否与供货状况，AirPods 3 的关注焦点在于售价与新机型量产后的产品组合。

他表示，苹果 iPhone 13 平均售价（ASP）可能会平均容量更大而提升，但受益于美国对华为禁令，以及新设计与规格升级，所以最终 iPhone 13 出货量相比 iPhone 12 在今年仍能有所增长，iPhone 出货的真正挑战在于零部件短缺 (其中一个最大瓶颈来自于德州仪器)。

1. 预测 iPhone 13 Pro 与 13 Pro Max 的容量选项为 128GB、256GB、512GB 与 1TB，iPhone 13 与 13 mini 的容量选项为 128GB、256GB 与 512GB。

2. 因 iPhone 13 的平均容量提升，故合理预期 iPhone 13 ASP 也会提升。不过，受益于美国对华为禁令，以及新设计与规格升级，故 iPhone 13 的 2021 年出货量仍能 YoY 成长 (vs. iPhone 12 的 2020 年出货量)。

3. iPhone 目前面临的挑战是零部件短缺。旧款机型因缺料故在 3Q21 已下修约 5–10%，iPhone 13 则因缺料故 4Q21 出货量可能有潜在下调可能。不过下调幅度对 iPhone 13 出货量影响有限，相信 iPhone 13 的 2021 年出货量仍能成长 10% YoY 以上 (vs. iPhone 12 的 2020 年出货量)。

IT之家了解到，他们还认为 Apple Watch 7 量产时间将会稍微延期，但对发布时间与大量出货时间影响不大。

1. 因面板模组品质议题，故 Apple Watch 7 组装的量产时间延后至 9 月下旬。

2. Apple Watch 7 量产时程递延并不会影响发布时间。Apple Watch 7 的主要组装厂商立讯目前正在积极复制产线，并预计在 9 月底所有产线开始大量生产，故 Apple Watch 7 的供货自 10 月中下旬后将会有比较明显的改善。

对于 AirPods 3，他认为用户的关注焦点为售价与新机型量产后的产品组合，预计 AirPods 整体在 1Q22 的出货将有 10–15% 的 YoY 增长。

1. 预估 AirPods 2 在 AirPods 3 量产后，仍会继续生产。

2. 对 AirPods 的定价策略有两种情境：1) AirPods 3 售价高于目前 AirPods 2，AirPods 2 售价不变、或 2) AirPods 3 售价与目前 AirPods 2 的相同，AirPods 2 售价降价。若是情境 1，则市场对 AirPods 发布将中性看待。若是情境 2，则 AirPods 发布将会优于市场对供应链出货的预期。

3. 受益于旺季需求与新产品，整体 AirPods 在 4Q21 的出货量将约 YoY 持平，优于市场预期的 YoY 衰退。因新产品与 AirPods 在 1Q21 库存修正故出货基期较低，预测整体 AirPods 在 1Q22 出货量将成长 10–15% YoY，优于市场预期的 YoY 持平/衰退。