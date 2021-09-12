苹果发布会之前，iPhone 13/Pro 和 Apple Watch Series 7 前瞻汇总

IT之家 9 月 12 日消息 最新的爆料证实，苹果将在此次发布活动上推出新一代 iPhone 13 （未定名）系列和 Apple Watch Series 7 系列（未定名），之后还将推出 AirPods 3 等产品。

在彭博社最新 Power On 时事通讯中，马克・古尔曼重申了有关“iPhone 13”和“ Apple Watch Series 7 ”的传言并对即将到来的新品进行前瞻。

对于 iPhone，Gurman 认为它将再现上一代 iPhone 12 的设计，主要的外观区别在于刘海会更小。

此外，这一代 iPhone 还可能将采用低温多晶氧化物 (LPTO) 面板，并带来“更高的刷新率”，这意味着网友们期盼的 ProMotion 技术可能会出现在 Pro 系列机型中。

据悉，苹果 iPhone 13 系列所搭载的 A15 处理器将拥有与之前的 A14 芯片相同的内核，但它仍然会更强一点。

手机背面的设计变化不大，苹果仍会坚持 Pro 系列的三摄排列，非 Pro 型号依然为两个摄像头。此前传闻中的“基于 AI 的滤镜系统”，以及用于视频和 ProRes 支持的人像模式也有望实现。

其他方面，iPhone 13 系列可能会在部分地区为特定用户提供用于紧急通信的卫星通讯功能。

对于 Apple Watch Series 7，其将采用扁平化的边框设计，还有“一系列新的表带和表盘”，而且它可能会拥有更大的尺寸，传闻是 41 毫米和 45 毫米，相比目前的 40/44mm 更大，但这次大概率不会有任何新的健康传感器以及功能。

也就是说，体温、血压和血糖监测等功能可能会出现在“Apple Watch Series 8”或更高版本中。

IT之家了解到，苹果秋季新品还将可能包括新款 AirPods、新款 iPad mini、新款入门级 iPad 和 M1X MacBook Pro 等。