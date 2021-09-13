“实验 6”科考船首航，首次使用多联网开展作业

IT之家 9 月 13 日消息 9 月 12 日上午 9 时，“实验 6”科考船 (以下简称“实验 6”) 从珠江口附近的锚地起航，开启了首航第二阶段的科考任务，驶向深蓝。

今日上午，“实验 6”航行至南海北部海域，船上的科考队员在本航次中第一次使用了多联浮游生物分层拖网（MultiNet，以下简称多联网）进行科考作业。

▲“实验 6”科考船开启首航（图源：“实验 6”交船暨入列仪式主办方供图）

IT之家了解到，多联网是一种海洋仪器，可以自动对海洋浮游生物连续分层采样，能在连续的水层中进行水平采样和垂直采样。

据公开资料，“实验 6”号是中国新型地球物理综合科学考察船，总投资超过 5 亿元，最大速度 16.5 节，续航力为 12000 海里。该船投入使用后将为海洋科学以及深海大洋区的极端环境研究提供先进的海上移动实验室和探测装备试验平台。

“实验 6”综合科学考察船于 2021 年 9 月 6 日从广州新洲码头起锚，开始首次航行，但因台风“康森”影响，科考队在顺利完成第一阶段科考任务后暂返避险。

据悉，多联网的整个系统由甲板控制单元、水下控制单元、不锈钢框架、网衣、网底管等组成，5 或 9 只网袋通过拉链连接器连接在不锈钢框架的帆布部分上。