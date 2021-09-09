山东自主研发出“可在大海深处发短信的手机”，每秒约 150 个汉字

IT之家 9 月 9 日消息 据山海视频发布，近日，山东省科学院海洋仪器仪表研究所奋战 6 年，自主研发出一部“可以在水下发短信的手机”。突破了海外技术垄断及层层阻隔获得的成果，该设备水平方向通信距离 7 公里，通信速率可以达到 2400bps，每秒约 150 个汉字。它可以用于远洋渔业、海洋科学调查等领域。

这就是内部代号为“美济”的项目，“您好，美济 2 号，我是美济 1 号。”我国自主研发的低频水声通信机在大海上发出了第一条信息！

IT之家获悉，水声通信是迄今为止唯一可以进行水下远程信息传输的有效技术手段，低频水声通信机就好比是一部可以在水下发送短信的手机，对于各类海域环境下的海洋监测及水下通信网络建设意义重大。

据介绍，2014 年，美国研发的低频水声通信机对中国实施禁运政策，企图遏制我国海洋领域发展。海仪所长期从事海洋仪器设备研发，于是把目光投向该设备，目标是实现“全国产化”。

山东省科学院海洋仪器仪表研究所攻关低频水声通信机的各个核心部件。其中，通信机的换能器类似于手机的天线，换能器的好坏关系到整个系统的通信速率和通信距离。海仪所科研团队经过长期研究试验，最终研制出可媲美国外进口产品的换能器，实现了换能器的全国产化。

除了用于海洋科考等科研领域，低频水声通信机还有很大的民用价值。比如，在远洋渔业中，该设备可与拖网内传感器连接形成“水下网位仪”，实时传输拖网内鱼类的数量数据，减少起网时因“空网无鱼”造成的经济损失；在潜水活动中，“蛙人低频水声通信机”可实时监测和传输水下人的状态，并进行信息交流，减少因信息传输阻碍造成的生命伤亡；在海上风电领域，该设备可以实时监测海底设备的腐蚀情况等，便于及时发现和维护。