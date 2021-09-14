身处虚假信息舆论漩涡，Facebook 重量级人工智能研究员离职

北京时间 9 月 14 日早间消息，据报道，领导 Facebook 负责任人工智能团队的杰奎因・奎诺内罗・坎德拉（Joaquin Quiñonero Candela）最近已经离职。

《麻省理工科技评论》今年早些时候发文介绍了坎德拉的工作，以及他在协调 Facebook 人工智能团队时的艰辛工作。但那篇文章遭到 Facebook 的强烈反对。

坎德拉在 LinkedIn 的资料页面上宣布了自己的离职，他目前仍然担任 Partnership on AI 的董事。

《麻省理工科技评论》的文章表示，坎德拉之前曾经帮助 Facebook 开发了许多重要工具，但后来被迫承担了难以完成的任务：解决 Facebook 的人工智能问题。

“我要休息一下，全心全意支持我的妻子，帮助她重塑职业，并在孩子们长大离家之前享受天伦之乐。”坎德拉在 LinkedIn 上写道，“我在 Facebook 度过了九年半的美好时光后，于近期离职，为的是创造我所需要的空间。”

他早些时候还在 Facebook 上发帖表示，他正在进行“互联网休假”。Facebook 也证实了坎德拉的离职，但否认此事与《麻省理工科技评论》的报道有关。

坎德拉在 Facebook 从事人工智能工作超过 9 年，最初使用机器学习算法进行广告优化，离职前领导该公司的负责任人工智能团队。他是 Facebook 机器学习管道的关键建设者，这个管道为该公司的各种项目提供人工智能算法。

他还帮助该公司使用人工智能监控视频直播内容。坎德拉在 2016 年表示，他把 Facebook 的视频平台设想成一个定制电视平台，可以根据用户在 Facebook 上的互动，自动向其展示他们最感兴趣的直播。

根据《麻省理工科技评论》的报道，坎德拉与马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）直接接触，作为应用机器学习团队成员，他与这位 CEO 相邻而坐。扎克伯格也很依赖坎德拉的专业能力，希望借此帮助该公司应对虚假信息。