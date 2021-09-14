印度小伙儿发明无过滤器净化器：将污染空气变成地砖

烟雾有害健康，这是一个全球性问题。但印度一位发明家希望通过去除空气中的烟尘并将其回收利用，以改善空气质量。

安加德・达利亚尼小时候住在孟买。在足球比赛期间，10 岁的小达利亚尼总觉得呼吸困难，因为这座印度大城市时常笼罩在厚厚的烟雾之下。严重污染的空气似乎加剧了他的哮喘病。

如今已经 23 岁的达利亚尼说：“我以前在孟买的户外玩耍时，经常会因为污染而咳嗽。从小我就有哮喘。因为咳嗽，我在足球场上也跑不过别人。”

印度是世界上空气污染最严重的国家。全球 30 个污染最严重的城市中，有 22 个位于印度。印度的有毒空气每年导致超过 100 万人死亡。

笼罩印度城市的雾霾通常含有危险的高浓度细颗粒物，即 PM2.5 颗粒。这些污染物与肺病和心脏病有关，并且已知会损害认知功能和免疫系统，被 PM2.5 颗粒污染的空气在 2020 年导致新德里约 54000 人过早死亡。

达利亚尼说：“在印度，你会发现，跟在其他国家城市相比，你的能量水平有很大差异。因为污染，你一早醒来就已经疲惫不堪。”

▲ 印度发明家安加德・达利亚尼自身患有哮喘病。受自己经历的激发，他决定制造一个可以净化脏空气的设备。

空气污染也会导致全球变暖。PM2.5 的主要成分是黑碳，而黑碳从太阳吸收的能量是二氧化碳的 100 万倍。专家表示，减少黑碳等污染物也有助于减缓全球变暖并改善空气质量。

有了空气污染对健康影响的切身体会之后，达利亚尼加入了日益壮大的希望清洁印度天空的创业者大军。他的解决方案是捕获容器中的煤烟和其他污染颗粒，再把它们变成诸如建筑砖块一类的有用东西。

冠状病毒大流行也凸显了将空气污染视为公共健康风险和气候威胁，并从这个角度去应对空气污染的紧迫性。空气污染每年在全世界造成 700 万人死亡，但我们却不曾像对待新冠病毒那样，认真地对待空气污染。

去年，印度首都新德里记录到迄今为止 PM2.5 颗粒的最高浓度，该浓度达到了世界卫生组织规定的安全限制的 14 倍。

新德里首席部长将当时的新冠病毒病例激增归咎于空气污染。有几项研究表明，持续高水平的空气污染可能会显著增加新冠病毒造成的死亡人数。根据哈佛大学的一项研究，每立方米 PM2.5 颗粒仅增加 1 微克，就相当于美国城市中的新冠病毒死亡病例增加 15%。空气污染每增加一点，死亡人数就会大幅增加。

对达利亚尼而言，时间异常紧迫 —— 印度必须立刻减少污染，以保护人们的健康。他说：“将所有车辆变为电动汽车至少需要 30 年时间。在此期间，空气污染会使城市透不过气。我们必须以超本地化的方式净化空气。”

他对这个问题给出的解决方案非常简单 —— 开发一个低成本的系统，去捕获污染物，再把污染物变成其他东西。

在美国佐治亚理工学院学习工程学期间，达利亚尼曾设计过一个室外净化系统。这个系统可以去除空气中的颗粒物和其他污染物。达利亚尼设计的设个设备可以吸入污染颗粒，然后把它们收集在容器内，从而使得处理过的空间拥有洁净的空气。

在设计出自己的第一台设备后，达利亚尼在 2017 年成立了创业公司 Praan，旨在打造一款价格实惠且用途广泛的户外空气净化器。Praan 的目标是设计出世界上第一台无过滤器净化器。该设备在安装到基础设施上的同时，也可以尽可能地多净化空气。

▲ 达利亚尼希望通过清除空气中的污染物并将其回收制成建筑砖块，来改善印度城市的空气质量。

Praan 的设备高 176 厘米，可以很方便地安装在路灯上、公寓楼和学校内。达利亚尼说，两台设备的价格还不及一部最新款 iPhone Pro。最新款的 iPhone Pro 在印度售价为 1830 美元。

家用空气净化器都会使用过滤器。但过滤器并非一种选择，因为在污染严重的城市中，过滤器每天都需要更换。使用室内净化器的酒店，每年在过滤器上的花费约为 10 万美元。如果要在亚洲各城市推广这项技术，这种设备必须是无过滤器的。

达利亚尼开发的单个净化装置每分钟可过滤 300 立方英尺的空气，并储存 11540 立方厘米的污染物。污染物收集容器每两到六个月需要清理一次，具体时间取决于室外空气的污染程度。但是，达利亚尼和他的团队并不打算简单地扔掉捕获的污染物。相反，他们要进行“废物利用”。容器中捕获的碳被提供给另一家名为 Carbon Craft Design 的印度公司。这家公司使用粉状污染物来制造时尚的手工装饰地砖。碳污染物可充当颜料，与采石场的废石料和黏土或水泥等粘合剂混合，然后被切割成精致的图案。餐厅、商店和酒店会使用这些地砖在地板上创造出各式各样的图案。

Praan 最近完成了第一轮融资，从美国和印度投资者那里筹集到 150 万美元。达利亚尼计划利用这笔资金开展一项试点计划，于今年秋季在印度各地的学校、酒店和工业项目中部署他的设备。但是，他也希望在未来几年内，将这项技术推广到印度以外的地区。韩国和墨西哥已经表现出对 Praan 的兴趣。

不过，确保设备价格合理仍是当务之急。达里亚尼说：“世界上许多污染最严重的国家也是最贫穷的国家。穷人在工厂工作，修筑街道和基础设施，乘坐公共交通工具上班。他们在污染最严重的环境中生活和工作。”

▲ 达利亚尼的设备无需过滤器即可清楚空气中的颗粒污染物。

根据最近的一项研究，印度的低收入家庭死于空气污染的风险更高，尽管空气污染并非由这些家庭所造成。低收入群体，尽管由于消费水平低并未间接导致大量空气污染，但他们却面临着不成比例的空气污染影响。贫民窟的儿童、被迫住在工业区附近或高速公路附近的家庭，总是需要额外的创新来减少健康和生产力的损失。

达利亚尼目前又开始设计一种可以捕获二氧化碳的新设备，希望未来可以用该设备清楚空气中的温室气体。他希望，在今年年底之前，在印度安装一种可以从空气中去除一吨二氧化碳的装置，并且可以把该装置部署到公园或工业区。他已经收到美国和欧洲客户的咨询，这些客户都承诺到 2050 年将碳排放减少到净零。

达利亚尼说：“我们得让子孙后代感受到，他们是有未来的。”