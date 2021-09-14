明星 AI 公司 CEO 涉嫌履历造假惨被官方打脸：被指冒牌“神童”AI“神棍”

近日，中国科大新创校友基金会（以下简称“基金会”）在官网发布一篇打假公告，《冒牌神童刘端阳，AI“神棍”的传奇骗术》，这让人工智能企业莫比嗨客创始人刘端阳陷入巨大的质疑声。

根据基金会公告显示，经调查发现：莫比嗨客 CEO 刘端阳自称“12 岁考入中国科学技术大学少年班”（“中国科学技术大学少年班”以下简称“少年班”）。经多方查实：刘端阳冒充少年班校友多年，并涉嫌假冒清华大学硕士、斯坦福大学博士（或博士生），通过莫比嗨客公司欺诈深圳、苏州、青岛、山西吕梁等多个城市与高新科技园区。

该调查源于 9 月 4 日，中科大校友的相关投诉“刘端阳频繁在苏州工业园以科大少年班校友出现，疑似造假”，基金会查询了中国科大文革之后所有入学的本科生学籍名单、中国科学技术大学校友（总）会公开之学籍记录，所有校友名录（不仅限于少年班学员、不仅限于本科生），同时联络中国科大档案馆、少年班学院等所有相关机构，皆未发现刘端阳。

此外，针对刘端阳“清华大学硕士、斯坦福大学博士（或博士候选人）”相关网络公开报道的履历经历，基金会也通过电子邮件或公开信息，确认相关学校并无刘端阳的学习经历。

企查查 App 显示，莫比嗨客关联公司为深圳莫比嗨客树莓派智能机器人有限公司，该公司成立于 2016 年，法定代表人、大股东为刘端阳，企查查股权穿透显示，该公司共有 6 位股东，其中包含两家投资机构，分别是深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及宁波梅山保税港区梅花扬世投资合伙企业（有限合伙），后者执行事务合伙人为宁波梅花天使投资管理有限公司，股权占比分别是 16.67% 和 8.33%。

目前刘端阳关联公司共 11 家，其中在 8 家企业里担任法定代表人，今年 7 月，深圳嗨客教育科技集团有限公司成立，刘端阳任该公司董事长职务。

公开信息显示，中国科大新创校友基金会是中国科学技术大学的专业校友基金会，是中科大校友民间发起、民主运作的基金会。基金会于 2015 年 7 月 24 日在北京市民政局以“北京中国科学技术大学新创公益基金会”注册为“非公募基金会”，原始基金数额为 200 万元，时任法定代表人为张树新，现任法定代表人为石兵。基金会与中科大校方的关系是“合作但独立”。新创基金会不隶属于中国科技大学，但将与校方密切沟通与合作。

对于刘端阳的造假行为，基金会已经向长江商学院出具学历造假证据，并称该校已经在 12 小时内要求刘端阳退学。此外，基金会已经通过电子邮件与电话向苏州科技局、苏州工业园区等通报刘端阳的造假历史。对于相关投资机构，基金会也已发送电子邮件并通过多种方式告知梅花创投。