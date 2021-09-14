中消协：“双节”期间，谨慎选择“网红”直播带货产品

IT之家 9 月 14 日消息 据中国消费者协会官网，今日，中消协发文《享受“双节”假期，消费者要多一分理性，经营者要多一分担当》，警示消费者，仍需注重疫情防控，谨慎选择“网红”直播带货销售的各类产品等。

中消协表示，“双节”期间，消费者要理性看待商家的促销手段，不为“爆款”“特价”等宣传冲昏头脑，不被网上展示的精美外包装图片所蒙蔽。

消费者需要谨慎选择“网红”直播带货销售的各类产品，以免为一时的冲动消费而后悔。建议消费者在明确消费需求以及充分了解产品真实品质的情况下再作出购买决策。

此外，中消协还指出，在消费过程中要注意保留发票、收据等消费凭证。通过电商平台或者“直播带货”购物的，还应注意保留聊天记录、交易记录等关键信息。

当合法权益受到侵害时，可先与商家协商解决，表达合理诉求、依法进行维权，必要时可向有关行政部门或者消协组织进行投诉。

IT之家了解到，中消协还在这篇文章中，建议广大消费者：