江西“十四五”制造业发展规划出炉：电子信息产业规模 2025 年力争突破 1.2 万亿元

IT之家 9 月 14 日消息 据江西省人民政府网站，江西省人民政府近日印发了《江西省“十四五”制造业高质量发展规划》（以下简称《规划》）。

IT之家了解到，《规划》指出，聚焦发展航空、电子信息、装备制造、中医药、新能源、新材料等优势新兴产业，大力发展新一代信息技术产业。电子信息到 2025 年力争产业规模突破 12000 亿元。

未来产业方面，《规划》称聚焦能源技术、生命科学等方面重点细分领域，超前谋划布局氢能及装备、生命健康、柔性电子、微纳光学、量子科技等重大颠覆性、变革性技术的产业孵化和培育。

新兴产业

聚焦发展航空、电子信息、装备制造、中医药、新能源、新材料等优势新兴产业，大力发展新一代信息技术产业，加强窗口指导，促进优势产业更优发展、特色产业更快发展，打造全国新兴产业培育发展高地。

（一）航空。以飞机整机制造为重点，依托南昌航空城、景德镇通航直升机产业基地，加快完善供应链，提升教练机、直升机、通用飞机、无人机制造水平，培育发展飞机深度维修及改装、通航服务等增长点，推动形成航空制造、民航运输、航空服务、临空经济“四位一体”的航空产业体系，把我省打造为我国教练机、直升机研制生产的核心基地，全国领先的民机生产试飞、民机大部件和航空配套设备生产的重要基地，国家通航产业发展的示范基地。到 2025 年，力争产业规模达到 2600 亿元。

（二）电子信息。强化京九（江西）电子信息产业带的龙头带动作用，重点攻克新型光电显示、印刷电路板、电子材料、智能传感器、行业电子、智能识别等领域关键技术，推动移动智能终端、光电显示、半导体照明、智能家居等优势领域取得新突破，积极承接粤港澳大湾区电子信息产业转移，促进电子信息产业“芯屏端网”融合发展。到 2025 年，力争产业规模突破 12000 亿元。

（三）装备制造。坚持电动化、智能化、网联化、共享化方向，打造商用车强省，巩固发展特种车，有序发展新能源乘用车、客车和专用车，大力提升动力电池、变速器等关键零部件研发制造能力，积极发展智能网联汽车。精心培育工业与服务机器人、高档数控机床、轨道交通制动系统、增材制造装备、智能节能环保设备等产品，建设中部智能制造装备产业高地。做大做强电线电缆、变电设备、电瓷、电机等细分领域优势产业，发展矿山机械、工程机械、农业机械、特种设备、新型船舶，打造特色装备制造业产业链。到 2025 年，力争产业规模达到 8000 亿元。

（四）中医药及生物医药。加快中国（南昌）中医药科创城、樟树“中国药都”、南昌江中药谷、赣州青峰药谷、南城“建昌帮”中医药产业园等园区（基地）建设，推进中医药一二三产业融合发展。鼓励发展高端仿制药、首仿药，做大做强血液制品、抗毒素与抗血清领域系列产品，推动产品结构多品类调整。推进数字化诊疗设备、组织修复与可再生材料、分子诊断仪器及试剂、人工器官与生命支持设备、健康监测装备等高端医疗器械研发和产业化。到 2025 年，力争产业规模突破 2000 亿元。

（五）新能源。坚持多元互补、合理布局、有序开发，发展光伏、锂电等新能源产业，建设世界级新能源产业集聚区。支持联合研发前沿电池技术，提升电池组件大规模产业化转换效率，打造世界级晶硅电池及组件基地、全国领先的系统集成及应用基地。加大锂电池关键材料攻关力度，稳步推进消费电池专业化、动力电池高级化、储能电池市场化。到 2025 年，力争产业规模突破 2500 亿元。

（六）新材料。以资源优势为依托，完善产业创新体系，开展关键核心技术联合攻关，重点发展高性能有色金属材料、先进钢铁材料、先进石化化工材料和先进无机非金属材料等传统基础材料，发展稀土功能材料、高性能纤维及复合材料、特种陶瓷材料、先进半导体材料和高端新能源材料等关键战略材料，布局发展石墨烯等高端碳材料、先进纳米材料等前沿新材料。到 2025 年，力争产业规模突破 6000 亿元。

（七）新一代信息技术产业。坚持基础先行、系统集成、场景示范、应用推广，巩固提升移动物联网、VR 等技术、先发等优势，支持发展 5G 与物联网、VR、大数据与云计算、工业互联网、人工智能、区块链、信息安全等产业，抢占数字产业化发展高地。重点打造物联网全产业链，建设“智联江西”。办好世界 VR 产业大会，完善 VR 产业生态，打造世界级 VR 中心。到 2025 年，力争 5G 与物联网、VR 及相关产业、大数据与云计算、AI（人工智能）及相关产业的产业规模分别突破 2000 亿元、1500 亿元、1000 亿元、1000 亿元。

未来产业

把握新一轮科技革命和产业变革呈现的多领域、跨学科、群体性突破的新态势，聚焦能源技术、生命科学等方面重点细分领域，超前谋划布局氢能及装备、生命健康、柔性电子、微纳光学、量子科技等重大颠覆性、变革性技术的产业孵化和培育，积极抢占未来产业竞争制高点。

（一）氢能及装备。策应碳达峰、碳中和目标要求，以谋划集制造、存储、运输、加注、多元应用于一体的低碳清洁氢能产业体系为牵引，推动关键材料和核心技术装备攻关突破，加强技术标准、检测认证和监管体系建设，积极开展氢能领域合作和示范应用，逐步降低用氢成本，加快氢能及装备产业化和商业模式创新。

（二）生命健康。把握“精准化、高效化、智能化、预防化”发展趋势，聚焦预防、诊断、治疗、康复等环节，积极发展免疫治疗、靶向治疗、基因治疗及干细胞治疗等新型技术，构建集医药流通、医疗器械、健康管理与服务、生物技术研发、智慧医疗于一体的生命健康产业链。

（三）柔性电子。依托打造全国电子信息产业重要基地，推动电子电路、电子组件、材料、平面显示、纳米技术等领域技术渗透融合，加强半导体、封测、材料、化工、印刷电路板、显示面板等交叉互动，提升柔性电子有机材料制备、有机电子器件设计与应用等制造水平。

（四）微纳光学。对接我省电子信息、光学等产业基础，紧跟生长技术、精密制造技术等演进，突出发展新型光电子产业，积极促进与光通信、光互联、光存储、半导体器件等领域互动，推动微纳光学技术产业融合应用。

（五）量子科技。围绕量子计算、量子通信和量子精密测量三大领域，强化现有基础与前瞻研究、技术突破等的互动牵引，加强成熟技术转移承接、中试，积极推进技术项目化、产业工程化，努力推动在量子信息等方面取得发展。结合江西产业技术实际，围绕量子计算、量子通信和量子精密测量三大领域，强化现有基础与前瞻研究、技术突破等的互动牵引，努力推动在量子信息等方面取得发展。