《英雄联盟手游》限量测试明日开启：大乱斗模式 9 月 22 日开放，暂不对未成年人开放排位

IT之家 9 月 14 日消息 今日中午，《英雄联盟手游》官方公布了限量测试开服指引。

《英雄联盟手游》限量测试将于 2021 年 9 月 15 日下午 14:00 开启，代号“金克丝”。参加过先锋测试、超燃测试的玩家，将自动获得限量测试资格。

IT之家了解到，本次限量测试仅限安卓平台体验。大乱斗模式将于 9 月 22 日上午 10:00 开放。

指引显示，此次测试排位赛季不作为正式赛季结算，不包含赛季奖励。测试结束之后，玩家的段位信息会在不删档不限号开启后重置，召唤师账号资产内容（点券、英雄、皮肤、蓝色晶石以及藏品）将被保留。

《英雄联盟手游》官方表示，为倡导适度游戏，本次测试暂不对未成年人开放排位模式。此外，玩家需要在游戏内完成实名认证后，才能进入游戏。

健康系统方面，未成年用户仅可在周五、周六、周日和法定节假日的 20 时至 21 时进行游戏。未满 12 周岁的用户无法进行游戏充值；12 周岁（含）以上未满 16 周岁的用户，单次充值上限 50 元人民币，每月充值上限 200 元人民币；16 周岁（含）以上未成年用户，单次充值上限 100 元人民币，每月充值上限 400 元人民币。

需要注意的是，未成年用户将会在周五、周六、周日和法定节假日的 20:55 开始陆续被系统强制下线（对局中同样会被系统强制下线）。