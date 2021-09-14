阿里巴巴领投，L4 自动驾驶技术公司元戎启行获 3 亿美元融资

据晚点 LatePost 报道，L4 自动驾驶技术公司元戎启行近日完成 3 亿美元 B 轮融资，由阿里巴巴领投，复星锐正、云启资本和耀途资本等老股东，以及时代资本、吉利旗下产业基金跟投。

消息人士透露称，美团创始人、CEO 王兴曾在今年 4 月深圳晚高峰期间试乘元戎启行 Robotaxi（无人出租车）。同月底，阿里敲定了对元戎启行的投资。

7 月 19 日，深圳市福田区与元戎启行合作，正式为公众提供 Robotaxi 载人应用示范服务。即日起，深圳市民可通过微信公众号“元戎启行 DeepRoute”申请乘车邀请码，收到邀请码后用小程序“元启行”下单，体验 RoboTaxi 出行服务。

元戎启行在福田区部署了 20 辆 Robotaxi，采用其最新一代软硬件系统，能够对数百米内的各种交通参与者实现精准识别，根据实时路况进行高效的行驶规划与决策。

元戎启行 Robotaxi 拥有多传感器融合、高效推理计算、动态障碍物行为预测、自动避障、5G 远程监管等数十项安全保障能力，即便在夜晚和暴雨等条件下也能提供更加安全可靠的自动驾驶服务。

自 2019 年年初成立至今，元戎启行在国内先后与东风、曹操出行、东风商用车和厦门远海码头达成合作，在深圳、武汉、杭州、厦门等地展开自动驾驶测试和示范运营，自动驾驶测试车型包括林肯 MKZ 东风 E70、吉利几何 A 等乘用车以及无驾驶舱的集装箱卡车。为了实现多地大规模车队的运营，元戎启行通过构建数据闭环，实现软件开发和更新、路测数据的监控和管理。