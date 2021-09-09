机构：全球仅一成在用汽车配备高级驾驶辅助系统

IT之家 9 月 9 日消息 市场研究机构 Canalys 通过其官方微信公众号发布的最新研究报告指出，直至 2020 年底，全球范围内的每 10 亿辆在用汽车中，仅有 10% 配备了高级驾驶辅助系统（ADAS）。目前，在中国大陆、欧洲、日本和美国等主要市场，已有三分之一的新车配备了 ADAS 功能。但若要在全球一半的在用汽车上完成配备，仍需数年时间。

IT之家了解到，ADAS 功能包括自适应巡航控制、车道保持辅助、自动紧急制动和盲点警报。通过传感器和摄像头，该功能可主动让车辆与前车保持一定距离，保持车辆在车道中央行驶，在紧急情况下让车辆完全制动，识别正在接近的其他车辆或行人等。

在新的主流车型，甚至是入门级车型中，ADAS 功能已逐渐成为标准或是可选配置。Canalys 研究表明，2021 年上半年，欧洲销售的新车中已有 56% 配备了车道保持辅助功能。在激活状态下，该功能可提供转向辅助，保持车辆在车道上的位置。在日本，车道保持辅助功能在已售新车中的配备比例为 52%，中国大陆为 30%，美国为 63%。Canalys 按季度提供主要市场新车中所包含的 ADAS 功能的详细信息。

“将 ADAS 功能加装到旧车中是不可取的 —— 这一安全优势必须体现在新车上。ADAS 在今后十年潜力巨大，未来充满无限可能，”Canalys 副总裁 Sandy Fitzpatrick 说道。“规模经济将降低 ADAS 传感器价格，但尽管如此，根据 Canalys 目前的预测，2025 年仅约 30% 的在用汽车能配备 ADAS 功能，2030 年约为 50%。汽车制造商若能在所有新车中将其作为标准配置，且不产生大的溢价，就会取得竞争优势。”

不幸的是，最近受零部件短缺和疫情影响，在过去 18 个月，汽车行业深陷混乱之中。而由于新车购置需要漫长的等待，二手车市场重获新生。据统计，由于二手车中配备 ADAS 的车辆较少，ADAS 渗透率增长将在短期内受到影响。