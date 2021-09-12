1599 元：索尼 WF-1000XM4 降噪豆京东新低

索尼 6 月在国内发布了 WF-1000XM4 真无线降噪蓝牙耳机，售价 1999 元。

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索尼 WF-1000XM4 支持 LDAC 编码，可比一般的蓝牙耳机提供多达 3 倍的数据传输。它同时还支持 DSEE Extreme 和 360 Reality Audio，采用 AI 技术，高精度再现压缩期间丢失的原始音源频率响应。

得益于新搭载的 V1 芯片，索尼 WF-1000XM4 对高频的降噪能力更强，相比前代，索尼 WF-1000XM4 的降噪能力提高了 40%，同时可自动检测风噪。配合索尼官方 App，可开启自适应声音控制，并且可手动切换 20 级环境音。

此外，索尼 WF-1000XM4 支持与 Android 和 Win10 设备快速配对，还可检测用户说话，自动暂停音乐并开启环境音模式，索尼将其称为“智能免摘对话”。

索尼 WF-1000XM4 的语音呼叫系统新增多波束成形电路和骨传导辅助，还新增 IPX4 运动防水防汗，弥补了上代遗憾。

索尼 WF-1000XM4 相比上一代，在外观上体积减小了 10%，提供黑色和浅灰色可选，都有金色小圈环装饰，充电盒缩小了 40%。

续航方面，开启降噪下耳机续航 8 小时（配合充电盒达 24 小时），关闭降噪下耳机续航达 12 小时（配合充电盒达 36 小时）。充电 5 分钟，听歌 1 小时，支持 Qi 无线充电。

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