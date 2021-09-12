小米降噪耳机 Pro 已支持抗风噪，多款产品 21.9.8 开发版新增内存扩展功能

IT之家 9 月 12 日消息 小米降噪耳机 Pro（FlipBuds Pro）近日推送了 7.6.3.13 版本固件更新，新增了抗风噪功能。这款产品作为小米旗舰 TWS 耳机，搭载高通 QCC5151 旗舰蓝牙音频芯片，单颗具有 3 个麦克风，支持 40dB 降噪深度，售价 799 元。

在新版本固件中，除了办公、日常、航旅，新增了抗风噪模式，适用于户外使用。此外，通透模式依旧存在。

IT之家了解到，关于小米 FlipBuds Pro 出现的啸叫问题，小米工程师解释称，这款耳机采用混合降噪的方式，形成复杂的闭环噪音控制系统。意料之外的输入，比如 MIC 孔堵塞/MIC 故障/SPK 故障/声腔形变/噪音瞬变等，都有概率造成系统故障。官方称适配高通首发 Snapdragon 骁龙畅听功能时，由于高清音频解析造成运算能力需求陡增，存在小概率边界条件下任务处理不及时造成了啸叫问题。

目前，7.6.3.13 版本固件已经修复了这款耳机偶发的爆音/啸叫问题。

小米设备的 MIUI 内部扩展功能近期进一步扩大，升级至开发版系统 21.9.8 之后即可开启，提供额外的 3.00 GB 运行内存。支持的设备包括：

小米平板 5、小米平板 5 Pro 、Redmi K40 游戏增强版、 Redmi K30 至尊纪念版 、Remi 10X Pro、Redmi K30 5G。