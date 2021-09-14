外观抢先看，苹果 iPhone13/Pro 戴壳渲染图流出

IT之家 9 月 14 日消息 苹果发布会即将到来，爆料者 evleaks 一如既往地进行了抢发，他刚刚放出了 iPhone13 和 iPhone 13 Pro 的戴壳渲染图，可能是在官方渲染图之前最接近真机效果的外观图。

跟之前的爆料相同，苹果 iPhone 13 系列采用了更小的刘海设计，背面除摄像头模组外几乎没有变化，如此看来这一代 iPhone 的辨识度还是需要新配色去维持。

从此前爆料来看，这一代 iPhone 将将维持 iPhone 12 的外观设计，但配置可能会有所变化，例如将采用低温多晶氧化物 (LPTO) 面板，并带来“更高的刷新率”，这意味着网友们期盼的 ProMotion 技术可能会出现在 Pro 系列机型中。

据悉，苹果 iPhone 13 系列所搭载的 A15 处理器将拥有与之前的 A14 芯片相同的内核，但它仍然会更强一点。

手机背面的设计变化不大，苹果仍会坚持 Pro 系列的三摄排列，非 Pro 型号依然为两个摄像头。此前传闻中的“基于 AI 的滤镜系统”，以及用于视频和 ProRes 支持的人像模式也有望实现。

其他方面，iPhone 13 系列可能会在部分地区为特定用户提供用于紧急通信的卫星通讯功能。

现在距离苹果发布会只有不到 8 个小时了，IT之家的各位小伙伴可以在下发一同讨论一下你对新款 iPhone 的期待吧！