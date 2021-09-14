华硕 ECC 证书确认，英特尔 Z690 主板将同时提供支持 DDR5/DDR4 内存的型号

IT之家 9 月 14 日消息 根据华硕向欧亚经济委员会 EEC 提交的认证文件，华硕将为英特尔 Alder Lake 系列处理器推出的 Z690 主板将同时提供两种型号，分别支持 DDR4 和 DDR5 内存。

最近几个月，广大数码爱好者一直在争论 Alder Lake 的内存性能优劣，有人猜测 DDR4 在某些情况下可能会带来更高的游戏帧率，毕竟早期上市的 DDR5 内存大概率会比旗舰 DDR4 内存延迟更高。不过我们只有等到英特尔正式发售 Alder Lake 时才能验证了。

根据华硕的 ECC 证书，其所有的高端主板产品都将提供支持 DDR5 内存的型号，部分还会额外推出支持 DDR4 内存的型号，主要主持 DDR5 的主板包括 ROG Gamximus Z690 Extreme、ROG Maximus Z690 Formula、ROG Maximus Z690 Hero 和 ASUS ProArt Z690-Creator 10G 等。

由此看来，包括华硕 Prime Z690A/Prime Z690-A D4、Prime Z690-P/Prime Z690-P D4 和 Prime Z690-V/Prime Z690-V D4 在内的多款型号都会支持 DDR4 内存，希望各位小伙伴在购买新品时不要将他们搞混了。

目前已知的支持 DDR4 内存的主板包括 ROG STRIX Z690-A GAMING D4、ROG STRIX Z690-E GAMING D4、ROG STRIX Z690-F GAMING D4、TUF GAMING Z690-PLUS D4、PRIME Z690M-PLUS D4 和 PRIME Z690-V-SI -D4 等。

IT之家了解到，此前有消息称搭载 Alder Lake 处理器的设备将于今年晚些时候的 11 月 19 日开始销售，且基于 LGA1700 的 Z690 高端主板也将同步上市。