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换用全新 LGA1700 接口：技嘉 Z690 AORUS Master 主板海外偷跑，约 3700 元

2021/9/6 15:04:44 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 6 日消息 有网友发现，两款采用 Z690 芯片组和 DDR4 内存的技嘉主板已经在澳大利亚上市。从爆料者分享的图片来看，这两款主板分别为 768.90 澳元和 438.90 澳元，分别换算为人民币约 3688 元、2105 元。

考虑到这是英特尔新一代最强主板，这个价格比较合理。这意味着，这将是代号为 Alder Lake 的英特尔第 12 代酷睿系列即将推出的基于 LGA1700 的 Z690 系列主板的首个参考价格。看到这里不知道各位小伙伴是否对英特尔 12 代处理器更期待了呢？

值得一提的是，从图来看这两款主板提到了“1200”（预计指 LGA1200 插座）和 4x DDR4 内存支持，但实际上该系列主板应该采用 LGA1700 插座和 DDR5 内存。

当然，此前也有板卡商向外媒确认他们将为 Alder Lake 系列 CPU 发布支持 DDR4 内存的主板，但很明显这种顶级主板必然不会因为当下没发布的 DDR5 内存而妥协，故技嘉也有可能会推出支持 DDR4 和 DDR5 两种内存的主板。

此外，预计 AORUS Z690 系列还是首批支持 PCIe 5.0 的英特尔消费级主板，这也是新系列主板对比英特尔 Rocket Lake 所采用的 500 系列主板的关键升级之一。

IT之家知悉，此前爆料称，搭载 Alder Lake 处理器的设备将于今年晚些时候的 11 月 19 日开始销售，届时各厂商也会为英特尔 Alder Lake 推出下一代高端 Z690 主板。

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关键词：英特尔主板技嘉

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