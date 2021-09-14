2021 年世界互联网大会乌镇峰会日程发布，9 月 26 日举行

IT之家 9 月 14 日消息 2021 年世界互联网大会乌镇峰会将于 9 月 26 日至 28 日在浙江乌镇召开。本次大会主题是“迈向数字文明新时代 —— 携手构建网络空间命运共同体”，将采用“线上 + 线下”相结合的方式举行。

网信办现已公布此次大会的日程：

本次大会的主题是“迈向数字文明时代 —— 携手构建网络空间命运共同体”。大会将采用“线上 + 线下”相结合的方式举办，除在浙江乌镇设置实景会场举办各项活动外，还将邀请部分重要嘉宾以线上形式参会。

IT之家了解到，大会围绕全球网络空间焦点热点共设置 20 个分论坛。大会三大板块活动安排方面，在世界互联网领先科技成果发布活动上，将有 15 项左右顶级互联网科技成果亮相；“互联网之光”博览会吸引了 300 余家中外企业，积极参与展示人工智能、大数据、网络安全等领域的最新技术产品；“直通乌镇”全球互联网大赛将继续以创新创业竞赛形式，探索互联网发展的新技术、新模式、新业态。

今年大会将首次举行“携手构建网络空间命运共同体最佳实践”案例展示活动，从网络基础设施建设、网络文化交流、网络经济创新发展、网络安全保障和网络空间治理五大实践路径，全面展现世界各国开展的最佳实践案例，生动讲述网络空间国际交流合作故事。