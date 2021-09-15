苹果 iPad 9/iPad mini 6 正式发布，仅剩 iPad Air 不支持 1200 万像素超广角前置摄像头的人物居中功能

IT之家 9 月 15 日消息 苹果今日发布了 iPad 新款机型（第九代），搭载强大的 A13 仿生芯片，在保持全天候电池续航的同时，进一步提升性能和功能。新款 iPad 起售价为 RMB 2499，拥有支持原彩显示的 10.2 英寸视网膜显示屏和支持人物居中功能的 1200 万像素超广角前置摄像头。

另外，苹果还发布了新款 iPad mini，配备更宽大的 8.3 英寸 Liquid 视网膜显示屏，超广角前置摄像头搭载全新的 1200 万像素感光元件，基于超大广角视野，实现人物居中功能。

据 MacRumors 报道，这使得 iPad Air（售价 579 美元）成为苹果 iPad 阵容中唯一缺乏这一功能的平板电脑。

基于超大广角视野，实现人物居中功能，可自动调整摄像头，随用户进行移动，令用户始终居于画面中央。当其他人加入时，摄像头也会检测到他们并逐渐将画面放大，让他们都能出现在通话画面中。

IT之家获悉，苹果于今年 4 月在最新的 iPad Pro 2021 上首次推出这一功能。当时，人们认为需要苹果 M1 芯片的机器学习能力来支持这一功能，但鉴于新 iPad 和 iPad mini 分别使用 A13 和 A15 仿生芯片，情况显然不是这样。

目前的 iPad Air 4 于 2020 年 9 月首次亮相，它搭载了 A14 仿生处理器，但只有一个 f/2.0、700 万像素的前置 FaceTime 高清摄像头，用于自拍和视频通话，这使得它与人物居中功能不兼容。然而，iPad Air 正处于中期产品周期，因此它很可能在下一次 iPad Air 5 重大更新时获得 1200 万像素的超广角前置摄像头，也许就在明年年初。