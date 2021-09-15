软银孙正义：1 个智能机器人可顶 10 人，帮助重振日本增长和竞争力

日本软银集团首席执行官孙正义周三表示，智能机器人可以帮助重振日本经济增长和竞争力。这表明，在曾被大肆宣传的 Pepper 机器人失败后，软银将加倍在这个领域的投入。

在 2021 年软银世界在线大会上，孙正义表示，该公司旗下愿景基金投资了 18 家开发人工智能 (AI) 增强机器人的工作，这些公司的产品远远超出了 Pepper 的能力，后者只会跳舞和简单的问候。

孙正义站在 Pepper 的投影仪前承认：“几年前，我们在一次盛大活动上首次亮相了 Pepper，现在不得不放弃这个项目。”不过，孙正义依然看好智能机器人的未来，认为其“不仅将取代制造业、工业领域的劳动力，甚至将取代所有劳动力”。

孙正义在他的主旨演讲中播放了人形机器人奔跑和跳跃的视频，以及罐形机器人清理地板的视频。然而，他没有提供任何设备的新投资或市场价格细节，也没有提到软银在中国的投资情况。

今年 6 月，软银以 11 亿美元的价格将波士顿动力公司 (Boston Dynamics) 80% 的股份出售给了韩国现代汽车集团。波士顿动力公司以开发机器狗 Spot 闻名。不久后，孙正义宣布，软银在 2014 年大张旗鼓推出的 Pepper 将于 2023 年停售。

孙正义周三表示，软银仍是波士顿动力公司的合作伙伴，而 Pepper 将被新一代功能更强的智能机器人取代。这种机器人名为“Smabo”，是日语中“Smart”和“bot”的合并缩写。

孙正义说，这类机器人将有可能带来巨大改变，因为单个智能机器人可以完成人类 10 倍的工作量。他称：“智能机器人的工作时间是人类的 3 倍，工作效率是人类的 3.5 倍，所以它们的竞争力是人类的 10 倍。在日本，这意味着 1 亿个机器人可以完成 10 亿人的工作。而人类可以从枯燥的工作中解放出来，致力于有更高附加值的事情。”

孙正义相信，获得人工智能支持的机器人将取代传统机器人，就像 iPhone 颠覆功能手机那样，这突显了他对该行业的乐观看法。他说，智能机器人比人类工作时间更长，生产率更高，将是启动日本低迷经济的关键。

软银在 2008 年成为苹果 iPhone 在日本的独家经销商。这款智能手机广受欢迎，并迅速从当地电子公司生产的功能手机中夺走了市场份额。孙正义说：“日本被认为是世界上工厂采用机器人最多的国家，但工厂里的传统机器人将被智能机器人取代，就像智能手机取代功能手机一样快。”