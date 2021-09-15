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消息称富士康与拜腾的电动汽车合作项目已被搁置，因后者财务状况不断恶化

2021/9/15 17:58:50 来源：TechWeb 作者：小狐狸 责编：远洋
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知情人士称，由于电动汽车初创企业拜腾的财务状况不断恶化，苹果供应商富士康与拜腾的电动汽车合作项目已被搁置。

今年 1 月份，拜腾与富士康签署了一项生产协议。根据协议，这两家公司将在南京经济技术开发区的帮助下，在 2022 年第一季度开始量产拜腾的 M-Byte 电动 SUV。

不过，多位知情人士表示，该项目在实施不到 6 个月后就暂停了。知情人士表示，目前该项目尚未正式终止，少许富士康员工仍驻扎在拜腾工厂，在为项目最后终止做准备。

拜腾是中国众多新成立的电动汽车制造商之一，它们的目标是成为全球化市场的关键参与者。然而，拜腾并没有像其竞争对手比亚迪、蔚来汽车和小鹏汽车那样取得成功。

去年 6 月份，拜腾表示，由于受到新冠疫情的冲击，该公司从 2020 年 7 月 1 日起暂停中国内地业务运营，停运时间为 6 个月。后来，该公司又将停运期限延长至 2021 年 6 月。

2020 年 7 月，拜腾不得不暂停其首款电动汽车 M-Byte 的生产。由于无法获得资金，该公司还不得不裁员。

如今，拜腾与富士康的电动汽车合作项目也被搁置。富士康的重心也转向其他正在进行的电动汽车项目，比如与泰国石油和天然气集团 PTT 组建一家合资企业。

该合资企业将在未来 5 至 6 年内投资 10 亿至 20 亿美元在泰国东部经济走廊特区建造一座工厂，该工厂将采用富士康的先进技术生产完整的电动汽车。

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关键词：富士康拜腾电动汽车

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