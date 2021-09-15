赠 1 年 AppleCare+ 权益，苹果 iPhone 13/Pro 系列京东预定福利

IT之家 9 月 15 日消息 今日凌晨，苹果召开春季新品发布会，正式发布了 iPhone 13 系列手机、10.2 英寸 iPad 与 8.3 英寸 iPad mini。

目前，这些苹果新品已上架京东并开启预约。9 月 17 日 - 26 日活动期间，Apple 产品京东自营旗舰店会员预定苹果 iPhone 13/Pro 系列手机新品专享赠 1 年 AppleCare + 权益，新款 iPad 专享赠 30 天无忧试用及 1 年保障，点此前往主会场。

iPhone 13 mini

128GB：5199 元

256GB：5999 元

512GB：7599 元

iPhone 13

128GB：5999 元

256GB：6799 元

512GB：8399 元

iPhone 13 Pro

128GB：7999 元

256GB：8799 元

512GB：10399 元

1TB：11999 元

iPhone 13 Pro Max

128GB：8999 元

256GB：9799 元

512GB：11399 元

1TB：12999 元

iPad 2021

64GB WiFi 版：2499 元

256GB WiFi 版本：3699 元

64GB 蜂窝移动网络版：3499 元

256GB 蜂窝移动网络版：4699 元

全新 iPad mini

64GB 版：3799 元

256GB 版：4999 元

蜂窝 64GB 版：4999 元

蜂窝 256GB 版：6199 元

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