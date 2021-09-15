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赠 1 年 AppleCare+ 权益，苹果 iPhone 13/Pro 系列京东预定福利

2021/9/15 16:51:47 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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IT之家 9 月 15 日消息 今日凌晨，苹果召开春季新品发布会，正式发布了 iPhone 13 系列手机、10.2 英寸 iPad 与 8.3 英寸 iPad mini

目前，这些苹果新品已上架京东并开启预约。9 月 17 日 - 26 日活动期间，Apple 产品京东自营旗舰店会员预定苹果 iPhone 13/Pro 系列手机新品专享赠 1 年 AppleCare + 权益，新款 iPad 专享赠 30 天无忧试用及 1 年保障，点此前往主会场

iPhone 13 mini

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