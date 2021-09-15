【IT之家开箱】灵耀 Pro16 图赏：顶级好屏幕，真正生产力

IT之家 9 月 15 日消息。最近华硕发布了灵耀 Pro16，号称“游戏性能轻薄创作本”，不仅拥有全球首块 16 寸 4K OLED 屏幕，还在触摸板处放下了全球首个虚拟生产力旋钮。IT之家已经收到了顶配版的 5900HX+3050Ti 灵耀 Pro16，并为大家带来开箱图赏。

灵耀 Pro16 采用全金属机身，边缘平滑不割手。机身厚度约 18.9mm。虽然这是一台大小为 36.05 x 25.9 厘米的 16 英寸大屏全金属笔记本，但重量仅 1.9kg，算是比较轻了。A 面采用了非常独特的浮雕式 Logo 设计，低调的同时个性十足。

B 面是一块 16 寸 4K OLED 大屏，这块屏幕由三星 E4 材料打造，分辨率高达 3,840 x 2,400，实测色域覆盖了 100% 的 sRGB，96.3% 的 Adobe RGB 和 99.8% 的 P3 色域，亮度也达到了 HDR500 的要求，平均色彩偏移值 ΔE 仅 0.25，最大 ΔE 也只有 0.75，属于是专业级别的色彩表现了。

C 面键盘处采用了非常有设计感的撞色设计，各种控制键被涂成了灰色，ESC 键则是画龙点睛的红色。电源键位于右上角，集成了指纹识别功能。键程 1.35mm 中规中矩，支持白色背光，并且保留了数字小键盘，数字小键盘下还有“Harman Kardon”大师音效的镌刻。

下方触控板右上角有一个白点，只要向内滑动就可以呼出一个 DialPad 虚拟旋钮，在 Adobe 生产力软件中可以实现快速调节时间轴、调色、切换选单等功能，在其他软件中可以实现快速切换音量和亮度等功能，是一个对创意工作者们非常实用的功能。

最后来看下 D 面。D 面的设计中规中矩，只有一个长长的橡胶脚垫和底部两侧的 1 组扬声器开孔

。

灵耀 Pro16 的接口也是相当丰富，左侧是两个 USB 2.0 Type-A 接口，右侧则是 120W DC 电源接口 + USB 3.1 Type-A + 全功能 USB Type-C+HDMI 1.4+TF 读卡器 + 3.5mm 耳机接口，外出完全不需要携带拓展坞。

目前华硕灵耀 Pro16 已经正式发布，售价 4K OLED 版售价 8999 元，2.5K 120Hz 版售价 7999 元。IT之家已经为大家带来这台“游戏性能轻薄创作本”的图文评测，欢迎前去阅读。