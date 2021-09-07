华硕灵耀 Pro14、Pro16 现已上架：9 月 15 日正式发布

IT之家 9 月 7 日消息 华硕 2021 秋季新品发布会定档 9 月 15 日，届时将推出 5 款新品，包括华硕灵耀 Pro14、灵耀 Pro16、无畏 Pro14 酷睿版、a 豆 14 航天版、ProArt 创 15、灵耀 X 双屏 Pro。

感谢IT之家网友热心线索投递，华硕现已提前上架两款灵耀游戏轻薄本新品，具体参数不详，但从命名来看预计将搭载 RTX3050 级别的独显。

▲ 华硕灵耀 14（2020），搭载 i7-1065G7 处理器无独显

IT之家了解到，华硕近日在海外发布了 ProArt StudioBook（Pro）16 系列笔记本，为专业内容创作用户打造，搭载号称世界首创的 16 英寸 16:10 4K OLED 面板，分辨率达 3840 x 2400，具备了 100% 的 DCI-P3 色域、Delta-E <2 的色彩精准度及高达 550nits 的亮度。

ProArt Studiobook 16 分为采用 i9-10900H 类酷睿系列的英特尔版和 R9 5900HX 类 CPU 的 AMD 系列两种型号，而 Pro 型号可选 W-11955M 等至强系列处理器。

此外，ProArt StudioBook 16 还可选配英伟达 RTX 3060 或 RTX 3070 显卡，而 Pro 型号则可选 RTX A2000 或 RTX A5000 专业卡。

该机还配备了一个独特的 ASUS Dial 旋钮，类似摇杆，提通过华硕自家软件进行一些特定操作，而且可在 Adobe AE、LrC、Ps 等软件上快速调节参数。

ProArt StudioBook 16 OLED 起价为 1999.99 美元（约 12919.94 元人民币），ProArt StudioBook Pro 16 OLED 起价为 2499.99 美元（约 16149.94 元人民币）。