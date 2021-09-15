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微信安卓版 8.0.14 内测版发布，附开发者更新内容

2021/9/15 20:37:13 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 9 月 15 日消息 今天腾讯微信团队发布了微信安卓版 8.0.14 测试版更新，更新日志显示，优化了一些已知问题。

IT之家获悉，微信团队现在邀请开发者参与内部体验，下面是更新内容。

小程序 

1. showToast 泄露修复，需关注相关表现及是否对齐 iOS 端的表现

2. camera 组件支持镜像产物，需关注 camera 组件功能是否正常

3. 直播底层修改，需关注直播相关功能是否正常

4. 需关注 navigateToMiniProgram 接口是否正常

5. upload 接口改造，需关注接口功能是否正常

6. MediaContainer 底层改造，优化性能，需关注相关接口是否正常

小游戏

1. showToast 泄露修复，需关注相关表现及是否对齐 iOS 端的表现

2. camera 组件支持镜像产物，需关注 camera 组件功能是否正常

3. 直播底层修改，需关注直播相关功能是否正常

4. 需关注 navigateToMiniProgram 接口是否正常

5. upload 接口改造，需关注接口功能是否正常

6. MediaContainer 底层改造，优化性能，需关注相关接口是否正常

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关键词：微信

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