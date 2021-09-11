消息称工信部要求即时通信软件限期解除屏蔽网址链接，阿里、腾讯、华为、小米等企业参会

IT之家 9 月 11 日消息 据 21 世纪经济报道称，从多方渠道获悉，9 月 9 日下午，工信部有关业务部门召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”。

会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。当天参会的企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等。

专项整治行动聚焦 8 类问题，在扰乱市场秩序方面，重点整治恶意屏蔽网址链接和干扰其他企业产品或服务运行等问题，包括无正当理由限制其他网址链接的正常访问、实施歧视性屏蔽措施等场景。

IT之家获悉，7 月 26 日，工信部官网发文称，工业和信息化部在前期 App 专项整治的基础上，进一步梳理互联网行业社会关注度高、影响面广、群众反映强烈的热点难点问题，决定开展互联网行业专项整治行动，旨在引导形成开放互通、安全有序的市场环境，推动行业规范健康高质量发展。

专项整治行动聚焦扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等四方面 8 类问题，涉及 22 个具体场景。在扰乱市场秩序方面，重点整治恶意屏蔽网址链接和干扰其他企业产品或服务运行等问题，包括无正当理由限制其他网址链接的正常访问、实施歧视性屏蔽措施等场景；在侵害用户权益方面，重点整治应用软件启动弹窗欺骗误导用户、强制提供个性化服务等问题，包括弹窗整屏为跳转链接、定向推送时提供虚假关闭按钮等场景；在威胁数据安全方面，重点整治企业在数据收集、传输、存储及对外提供等环节，未按要求采取必要的管理和技术措施等问题，包括数据传输时未对敏感信息加密、向第三方提供数据前未征得用户同意等场景；在违法资源和资质管理规定方面，重点整治“黑宽带”和未履行网站备案手续等问题，包括转租或使用违规网络接入资源、未及时更新备案信息等场景。