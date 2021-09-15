15.79-22.39 万元，小鹏 P5 正式上市：百公里加速 7.5 秒，全球首款量产激光雷达

IT之家 9 月 15 日消息 小鹏汽车今日推出了小鹏 P5 车型，拥有双激光雷达、百变智能空间、长续航等卖点，全国补贴后价 15.79 万元-22.39 万元。

IT之家了解到，小鹏 P5 是全球第一款量产激光雷达智能汽车，提供运动、标准、经济三种驾驶模式，最高 310 牛米高效电机，0.42G 初段加速度，风阻系数只有 0.223。百公里加速 7.5 秒，百公里刹车距离为 36.5 米， 提供 600km、550km 和 460km 三个版本可选。

小鹏 P5 部分版本配备 180Wh/kg 高能密度电池，全系标配热泵空调，冬季续航相对来说有保证些。

该车型理论最长 NEDC 综合续航能够达到 600 公里，跟特斯拉 Model 3 作为对比，小鹏 P5 实际续航比例高达 97.1%，比较贴合 NEDC 的续航数据。同时小鹏也是国内第一个自建超充网络的车企，现在已经有 400 座品牌充电站，1596 座免费充电站。

小鹏 P5 搭配博世 EPS 与 ESP9.3 最新版本的车身稳定控制系统，操控顺滑转向灵敏，动态表现稳定，而且针对城市路况还做了滤震优化。

据悉，小鹏 P5 还有“百变空间”，它拥有 450L+70L 超大后备箱、26 个储物空间，而且内部空间更大，像一个小房车，可改装成娱乐空间、休息空间。

P5 拥有小鹏汽车迄今为止最强的智能硬件系统，包括 2 个激光雷达、12 个超声波雷达、5 个毫米波雷达、13 个高清摄像头，1 个高精定位单元（GNSS+IMU），是同级最强硬件系统，比特斯拉 FSD 多 11 个传感器，定位精度高特斯拉一个量级。在隧道、大雾天气、雨雪天气、暗光环境等特殊场景下，可大幅度提高感知能力。

值得一提的是，该车型还有 Xmart OS 3.0 系统和强大的 SA8155P 骁龙第三代车规级芯片支持。

此外，小鹏 P5 还将升级到 XPILOT 3.5 系统，新增城市 NGP 智能导航辅助驾驶，覆盖日常 90% 时间内的用车场景，城市出行更安全更轻松~ 同时升级了高速 NGP-L、VPA-L 跨楼层停车场记忆泊车、ACC-L、 LCC-L 等功能，让智能辅助驾驶体验大大提升。

更多参数详见小鹏汽车官网：点此。