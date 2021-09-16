8 月全球热门移动游戏收入排行：《PUBG Mobile》《王者荣耀》《原神》前三

IT之家 9 月 16 日消息 今日上午，Sensor Tower 发布了 2021 年 8 月全球热门移动游戏收入排行。

报告显示，2021 年 8 月腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.7 亿美元，相较 2020 年 8 月增长 4.7%，蝉联全球手游畅销榜冠军。

其中，61.4% 的收入来自《和平精英》iOS 版本，《PUBG Mobile》在美国和土耳其市场的收入分别占 9% 和 6.5%。需要注意的是，榜单数据不包括中国及其他地区第三方安卓市场。

腾讯《王者荣耀》以 2.56 亿美元的收入位列榜单第 2 名，相较去年 8 月增长 3%。来自中国 App Store 的收入占 95%，海外版本收入占比为 5%。

IT之家了解到，榜单前五另外三款游戏分别为米哈游《原神》、索尼《Fate/Grand Order》和 Niantic《Pokémon GO》。

▲ 图源：Sensor Tower

Sensor Tower 数据显示，2021 年 8 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 的消费达到 77 亿美元，同比增长 8.6%。