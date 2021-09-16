报告：iPhone 13 系列 A15 仿生芯片 CPU 性能缺乏重大提升是因苹果人才流失

IT之家 9 月 16 日消息 在昨天的 iPhone 13 发布会上，苹果公司没有详细说明其新的 A15 仿生芯片所带来的相对性能提升，这在苹果的重大硬件发布会上是很罕见的。一份报告认为，这并不是苹果的疏忽，因为 A15 CPU 核心性能提升并不大，是苹果有意为之。

虽然苹果提到了其新的 A15 仿生芯片设计的某些改进，特别是与图形功能有关的改进，但高管们对 CPU 性能却保持沉默。在 iPad mini 的发布会上，苹果说 A15 的 CPU 比该平板电脑上代的 A12 处理器快 40%，但比较到此为止。

在 iPhone 13 和 iPad mini 发布后不久发表的一份报告中，SemiAnalysis 认为，苹果人才流失导致关键高管和人员从 A15 等项目中抽走后，苹果的芯片团队被内部问题困扰。在对 A15 进行了基于总晶体管、估计芯片尺寸和其他指标的初步芯片分析后，该报告发现 CPU 没有重大改进，并认为苹果的下一代核心被推迟到 2022 年。

IT之家了解到，虽然没有什么证据表明人才外流对苹果产生了影响，但该公司近年来确实失去了一些关键人物。苹果从 A7 到 A12X 的主要 A 系列芯片设计师杰拉德-威廉姆斯三世于 2019 年离开公司，创办了 Nuvia 公司，该公司后来被高通以 14 亿美元收购。苹果起诉了威廉姆斯，称他在苹果工作期间创办了 Nuvia，并从其队伍中招募人员，该芯片架构师否认了这些指控。

今天的报告还提到了 Rivos，这是一家 RISC-V 初创公司，该公司拥有一些前苹果高级工程师。“我们认为，由于苹果一直在经历的所有人员流动，苹果不得不推迟下一代 CPU 核心，”该报告说，“他们没有使用新的 CPU 核心，而是使用去年核心的修改版。”

另外，苹果可以将其晶体管预算投入到改进 GPU 内核和硅设计中，以增强图形和相机相关功能。SemiAnalysis 同意 GPU 性能的提升收益“相当可观”，但坚持认为缺乏 CPU 性能提升源于苹果内部问题。

初步的 Geekbench 跑分表明，与 iPhone 12 系列中的 A14 仿生处理器相比，A15 CPU 单核性能大约提升 10%，多核性能提升 18%，GPU 性能则提升巨大，大约在 55% 左右，符合苹果的说法。对 A15 的更多详细分析应该在下周 iPhone 13 和 iPad mini 发售后出现。