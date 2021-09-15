苹果 iOS 15 将新增超 100 种表情符号组合：融化脸面、点线脸面、怀孕男人...

IT之家 9 月 15 日消息 苹果今日发布了全新的 iPhone 13 系列以及 iPad 9、iPad mini 6 等产品，并宣布 iOS 15 正式版将于 9 月 20 日星期一作为免费软件通过 OTA 提供更新。

据 Apple Insider 报道，即将推出的表情符号包括融化的脸、点线的脸、怀孕的男人，以及几种肤色的变化，在未来的 iOS 15 更新中为信息增加了多样性。

Unicode 联盟每年都会在官方 Unicode 规范中起草新的表情符号。Unicode 14.0 规格包括 37 个新的表情符号，供其他公司复制到他们的表情符号库。

在新的表情符号被批准后，由苹果、谷歌、Facebook 和其他公司起草他们的表情符号版本并发布到每个平台。苹果公司经常使用新的表情符号作为其新操作系统早期的吸引力。也许是在 iOS 15.1 系统中到来。

这些表情符号有官方名称和描述，每个都有 Emojipedia 提供的示例图片作为预览。苹果的表情符号往往看起来与样本相似，但在字符中包含很多细节。

融化的脸，敬礼的脸，怀孕的男人，手组成的心，豆子，球面反射镜和低电量电池构成了新的表情符号选择中的几个代表。手的选择和一些人的表情符号有肤色变化，这意味着 37 个新表情符号总共可以有 112 种变化。

IT之家获悉，Emojipedia 在选择表情符号时旨在实现代表性。考虑了各种来源，包括公众需求。例如，人们经常要求有一个粉红色的心，这将在 2022 年的 Unicode 第 15 版中被考虑。

由于批准的名单已经发布，因此由每个平台来起草他们的表情符号并提交给用户。期待在 2021 年晚些时候的更新中我们会看到这些新表情符号。