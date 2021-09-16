iPhone 13/Pro 发布后，苹果天猫 Apple Store 官方旗舰店下架 iPhone 11 手机

苹果 9 月 15 日凌晨正式发布了 iPhone 13 系列手机，包括 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 四款机型。而随后苹果天猫店挤爆了话题登上微博热搜，iPhone 13 系列已上架天猫 Apple Store 官方旗舰店，并启动预约，售价 5999 元起，支持 12 期分期免息。

有网友反馈，目前苹果天猫 Apple Store 官方旗舰店已下架 iPhone 11 手机，值得注意的是，苹果官网在线商店是保留 iPhone 11 产品线的，目前还不清楚苹果天猫店的 iPhone11 下架原因，也可能是因为卖的太火爆而导致暂时缺货了。网友表示，此前苹果天猫店内多款 iPhone 11 型号均可购买。

在苹果天猫 Apple Store 官方旗舰店中搜索 iPhone11，只有保护壳等相关配件产品。

IT之家获悉，目前苹果京东自营店中还可正常购买 iPhone 11 手机，其中 128GB 售价 4799 元。

IT之家获悉，苹果 iPhone 11 在 2019 年 9 月发布，有六款配色可选，分别是紫色、白色、绿色、黄色、黑色、红色六种颜色。iPhone 11 采用 6.1 英寸 LCD 屏，支持杜比全景声。

后置摄像头方面，iPhone 11 采用一颗 1200 万超广角摄像头 + 1200 万像素广角摄像头，超广角镜头支持两倍光学变焦，可视角度达到 120 度。

前置摄像头方面，苹果采用 1200 万像素的 TrueDepth 摄像头，支持 [email protected] 和慢动作拍摄。

苹果 iPhone 11 采用 A13 仿生芯片。电池方面，iPhone 11 相较于 iPhone XR 续航再延长 1 小时。充电方面，苹果表示 30 分钟最多可充至 50% 电量，不过需使用 18W 或更大功率的电源适配器 (需单独购买)。

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