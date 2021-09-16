128GB 起步，苹果 iPhone 13/mini/Pro/Pro Max 被指靠打“降价牌”赢得中国消费者青睐

9 月 16 日消息，苹果公司在最新的秋季新品发布会上推出了四款 iPhone 13 机型，它们在设计方面的变化不大，但在摄像头功能、处理能力和电池续航时间方面都有所改进。

与此同时，最新款 iPhone 相对较低的定价也帮助其赢得了中国消费者的青睐，其售价与去年推出的 iPhone 12 相差不大。截至周三上午，在微博上，有关“iPhone 13 价格”的话题已经获得了超过 10 亿的浏览量。据分析师估计，中国约占 iPhone 销量的五分之一，这使其成为苹果成功的关键市场。

尽管原材料和电子元件的成本上涨推高了其他消费品的价格，但苹果新款手机仍保持价格不变。新机型中最便宜的版本是售价 699 美元的 iPhone 13 mini，屏幕为 5.4 英寸，存储起步为 128GB，美版售价与去年 64GB 版 iPhone 12 mini 相同，而国行甚至更便宜了。

现年 32 岁的邓宇 (音译) 是长沙的媒体工作者，他说：“吸引我购买新款苹果手机的是，能以同样甚至更低的价格获得更多的内存。”邓宇希望为妻子购买新款 iPhone，后者目前持有的 iPhone XR 已经用了三年。

40 岁的上海制药研究员陆益阳 (音译) 决定买一部新的 iPhone 13 mini，他说自己喜欢粉红色等新颜色，但除此之外没有看到有什么其他特别的新功能。iPhone 12 去年之所以在中国取得了巨大成功，部分原因是它是首款提供 5G 的苹果手机。

摩根士丹利分析师在 6 月的一份报告中称，他们预计今年中国智能手机市场将增长 6%。其中，超过 30% 的潜在华为智能手机用户表示，如果无法买到华为手机，他们会选择 iPhone。

不过，其他中国品牌仍然对苹果构成了挑战。vivo、OPPO 和小米等品牌销量在中国占据前三名，紧随其后的才是苹果。这些国产手机的价格通常低于 iPhone，并提供针对中国消费者的功能。

尤其是小米公司，在全球范围内也对苹果构成威胁。市场研究公司 Canalys 的数据显示，在今年第二季度，得益于拉美、非洲和西欧等地区的强劲表现，小米在全球出货量方面超过苹果，成为仅次于三星电子的全球第二大智能手机制造商。

苹果也很容易受到半导体和其他零部件短缺的影响，该公司首席执行官蒂姆・库克 (Tim Cook) 在 7 月份表示，供应限制将在第三季度蔓延到智能手机领域。他此前还曾警告称，同样的问题将对 iPad 平板电脑和 Mac 电脑造成影响。新冠肺炎疫情在苹果生产中心暴发，加剧了供应限制。

市场研究公司 TrendForce 的分析师在研究报告中称：“目前，苹果最大的挑战仍是部分零部件受到新冠肺炎疫情的影响，导致供应吃紧，但我们预计影响的范围有限。”他们表示，预计今年 iPhone 产量将增长 15.6%。

与此同时，由于多种因素限制，苹果几乎没有采取任何措施来减少对中国代工厂组装产品的依赖。知情人士称，2019 年初，苹果曾要求其重要供应商准备将产能转移至越南和印度等其他亚洲国家。然而，疫情打乱了这些计划，因为对国际旅行的严格控制使得转移装配线等工作变得更困难。

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