机构：第二季度苹果 iPhone 在中高端智能手机市场占比达 57%，三星第二

IT之家 9 月 16 日消息 研究机构 Counterpoint 于本周发布了 2021 年第二季度全球中高端智能手机市场报告。该机构将中高端智能手机市场分为三类，划分区间为 400 美元、600 美元和 800 美元。

在 400 美元（约 2572 元人民币）以上的市场中，第二季度全球智能手机市场销售额同比增长了 46%，这一价位的手机全球销量占比从去年同期的 21% 提升至 24%。苹果市场份额达到了 57%，三星排名以 17% 的占比第二，其次是华为、小米、OPPO 等厂商。

研究机构表示，苹果 iPhone 12 系列的销售势头强劲，第二季度销售额同比增长 74%。具体来看，苹果手机在全球所有国家和地区的中高端手机市场中，市场占比均为第一，三星在除中国以外的市场中排名第二。

尽管三星在中高端市场的销售额同比增长了 13%，但是由于新冠疫情的缘故，导致其越南工厂在第二季度的生产中断。机构预计，随着三星 Galaxy Z Fold3、Flip3 折叠屏手机的推出，三星未来在高端市场的份额占比将在下半年有所提升。

IT之家了解到，Counterpoint 表示小米和 OPPO 在欧洲市场重点推广其中高端产品，在小米 11 系列的推动下，该品牌在欧洲地区的中高端市场份额排名第三。而一加 9 系列手机在北美市场十分受欢迎，使得该品牌跻身北美中高端智能手机品牌的第三位。

研究机构统计显示，800 美元（约 5144 元人民币）以上的超高端市场，第二季度增长率十分高，这主要得益于苹果 iPhone 12 Pro/Max 的热销。苹果占据了超高端市场 75% 的市场份额，而去年同期这一比例为 54%。从 2019 年至今，5G 智能手机的全球销量占比也迅速增长至 84%。