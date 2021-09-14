苹果 iPhone 11 用户最愿意换购升级到 iPhone 13/Pro ，iPhone 12/7/8 最不愿意升级

IT之家 9 月 14 日消息 据 9to5 Mac 报道，新的数据揭示了哪些用户在计划升级到 iPhone 13/Pro 系列，以及他们的旧手机发生了什么。iPhone 11 用户在以旧换新现有 iPhone，希望购买最新型号的名单中名列前茅。

SellCell 分析了过去几周内数以万计的 iPhone 换购案例，以了解哪些机型正在被出售。该公司提供上市前的价格锁定，这意味着 iPhone 用户可以在新机型上市前达成以旧换新的交易，但只有在拿到新机型后才会将手机送过来。

不出所料，约 18% 的 iPhone 以旧换新产品是 iPhone 11。

“由于现在 24 个月的手机合同很普遍，合同即将到期的用户想要换机是有道理的。这显然包括 iPhone 11 用户。”

现在智能手机的平均升级周期在三到四年之间，接下来看到 iPhone XR 也不足为奇，达到 14%。

“苹果公司早在 2018 年就推出了 iPhone XR，这意味着有些用户到现在已经把这款智能手机放在口袋里差不多三年了。”

更令人惊讶的是，与此相匹配的是 iPhone 12 Pro Max 的用户，其中 14% 的用户进行了手机以旧换新。

然而，SellCell 认为它知晓了其中的原因。

“iPhone 12 Pro Max 是 iPhone 12 系列所有手机中最昂贵的（显然）。尽管上市后价值初步下降，但 iPhone 12 Pro Max 实际上恢复了一些损失的价值。这是正确的，它的以旧换新价格在销售的第六个月开始逐步回升。 因此，有了一个好的以旧换新价格，并且作为 iPhone 12 系列智能手机中最有声望的手机，精明的 iPhone 12 用户正在兑现蓬勃发展的 Pro Max 价值，并为他们的手机获得最高的价格，赶在 iPhone 13 系列推出后保值再次下降之前，这是合理的。”

此外，虽然两年的合同是最常见的，但仍然有很多用户在 12 个月的合同中，付清了他们的手机，现在可以得到一个新的手机。

IT之家获悉，另外，CIRP 调查了 2000 名美国智能手机用户，以了解他们如何处理旧手机。iPhone 用户最有可能出售或交易旧手机，这可能是由于较高的平均转售价值，而 Android 用户更有可能保留他们作为备用手机。