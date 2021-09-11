Hi nova 官方微博账号开通，消息称将发布首款 5G 智选手机

IT之家 9 月 11 日消息 据网友反馈，Hi nova 官方微博账号 @Hinova 已经开通，认证信息显示属于中邮通信设备有限公司。

据微博博主 @菊厂影业 Fans 爆料，Hinova 5G 智选手机第一款机型将发布，即将上市。

IT之家获悉，信息显示，中邮通信设备有限公司成立于 2001 年 5 月 19 日，法定代表人为王智伟，注册资本 8000 万元人民币，经营范围包括软件开发；信息系统集成；工程项目管理；机动车充电桩充电零售；销售食用农产品、茶具、皮革制品、通信设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、润滑油、机械设备、家用电器、五金交电、文化用品、照相器材、化妆品、卫生用品、体育用品、针纺织品、日用品、珠宝首饰、工艺品、医疗器械 I 类、II 类、花卉、建筑材料、玩具、汽车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品、化工产品（不含一类易制毒化学产品及危险品）、消毒用品、服装服饰；技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术交流、技术咨询；设备维修；承办展览展示活动；出租办公用房；出租商业用房；设计、制作、代理、发布广告；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；货物进出口、代理进出口；火车票票务代理；食品经营（仅销售预包装食品）；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）